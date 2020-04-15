Рестораторы Москвы просят скорректировать условия помощи из бюджета России на зарплаты

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Рестораторы Москвы считают необходимым скорректировать условия предоставления безвозмездной помощи от государства компаниям малого и среднего бизнеса, изменив единственное ограничение о сохранении штата. Об этом сообщил в среду ТАСС председатель комитета по развитию ресторанного бизнеса столичного отделения "Деловой России", общественный уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса при бизнес-омбудсмене Москвы Сергей Миронов.

Президент РФ Владимир Путин в среду на совещании с членами правительства поручил оказать прямую безвозмездную помощь от государства малым и средним компаниям в объеме 12 130 рублей на сотрудника. Глава государства подчеркнул, что единственным обязательным условием является максимальное сохранение занятости на уровне не менее 90% от штатной численности на 1 апреля. Он добавил, что если это требование будет выполнено, то финансовая поддержка за апрель поступит на счет организации с 18 мая, а средства за май - в июне.

"Это, конечно, пункт, но в нем есть такой нюанс: президент сказал, что окажет поддержку пострадавшим предприятиям в том случае, если они сохранили 90% численного состава. С этим есть огромная проблема у ресторанного бизнеса: закрытый ресторан начинает сразу терять людей, независимо даже от желания директора. Это какие-то сотрудники, которые были приезжие, это люди, которые привыкли работать и переходят на другие предприятия, которые открыты. Получается, что закрытые рестораны так или иначе потеряли более 10% своего состава, но не по собственной инициативе, это естественная потеря в момент кризиса", - пояснил Миронов.

По его словам, в связи с этой ситуацией оставшиеся в штате сотрудники не смогут получить поддержку государства. "Надо этот момент как-то доработать и уточнить", - сказал собеседник агентства.

"Белый список" арендодателей

Кроме того, Миронов отметил, что рестораторы начали формировать "белый список" частных арендодателей, которые пошли на уступки своим арендаторам по платежам на время нестабильной экономической ситуации, вызванной коронавирусом. "Это будет список тех арендодателей, которые по-партнерски отнеслись к арендаторам в момент возникновения проблемы. Что это даст? Это будет наша рекомендация бизнесу, с кем имеет смысл работать", - сказал он.