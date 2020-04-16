Кабмин обсудит план дополнительных действий по поддержке экономики в условиях пандемии

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Правительство России обсудит в четверг на своем очередном заседании план дополнительных действий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации с распространением коронавируса нового типа. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

На необходимость постоянно контролировать эффективность уже принятых мер и работать над новыми указал членам кабмина в среду президент России Владимир Путин. Он добавил, что делать это нужно вместе с властями регионов и деловыми объединениями. "Такие решения нужно готовить уже сейчас, консолидировать необходимые ресурсы", - подчеркнул глава государства. Он также озвучил ряд новых мер, связанных с поддержкой малого и среднего бизнеса, выдачей льготных кредитов, выделением дополнительных средств регионам и поддержкой авиакомпаний.

Другой связанный с противостоянием пандемии вопрос повестки дня - о выделении Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА) из резервного фонда правительства РФ 639 млн рублей на предупреждение распространения коронавируса. Предполагается, что эти деньги пойдут на оснащение и переоснащение дополнительных коек в подведомственных ФМБА медицинских организациях, расположенных в закрытых административно-территориальных образованиях и моногородах, где находятся предприятия атомной промышленности и других отраслей.

Поддержка ветеранов

Правительство рассмотрит на своем заседании также вопрос о социально-экономическом положении ветеранов Великой Отечественной войны и мерах их социальной поддержки.

Кроме того, члены кабмина обсудят проект закона, который устанавливает, что электронная виза для въезда в РФ может оформляться как однократная на срок до 60 календарных дней с разрешенным сроком пребывания по ней в стране до 16 суток. Предполагается, что электронная виза будет оформляться на основании решения МИД России, принятого по заявлению иностранного гражданина, заполненному на специализированном сайте. Срок оформления электронной визы будет составлять не более четырех календарных дней с даты подачи заявления.

Правительство предполагает рассмотреть также вопрос о выделении Минстрою России из резервного фонда кабмина 1,3 млрд рублей для переселения пострадавших от произошедшего в 2019 году паводка в Иркутской области 2 тыс. жителей региона (около 700 семей) в новое жилье.

Контроль инвестиций

В повестку дня заседания кабмина включен проект закона, который исключает возможность несоблюдения требований законодательства иностранными инвесторами при заключении ими договоров о временной передаче права такого инвестора прямо или косвенно распоряжаться голосующими акциями (долями) хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства. В том числе речь идет о договорах залога, доверительного управления имуществом и иных. В правительстве отмечают, что эти новации позволят более эффективно вести государственный контроль за осуществлением иностранных инвестиций.

Кроме того, правительство рассмотрит проект закона, который расширяет круг органов, обладающих правом оспаривать положения нормативных правовых актов регионов, уставов муниципальных образований и поправок к ним в суде как несоответствующие актам высшей юридической силы. "Принятие законопроекта будет способствовать более оперативному исключению из нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, уставов и муниципальных актов норм, противоречащих законодательству, что повысит гарантии защиты прав граждан и обеспечения интересов государства", - отметили в кабмине.