{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Программу выдачи беспроцентных кредитов на зарплаты планируют расширить

Премьер-министр Михаил Мишустин попросил руководителей финансовых организаций "как можно быстрее включиться в эту программу"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Описание
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал финансовые учреждения активнее включаться в программу выдачи беспроцентных кредитов на выплату зарплат в пострадавших из-за коронавируса отраслях.

На эту тему
Безвозмездная помощь бизнесу и льготные кредиты. Путин - о новых мерах поддержки экономики

"Сейчас мы готовим расширение программы беспроцентных кредитов на выплату зарплаты всем предприятиям наиболее пострадавших отраслей", - сказал Мишустин в четверг на заседании правительства. Он напомнил, что, по поручению президента РФ Владимира Путина, 75% таких кредитов будут обеспечены гарантиями ВЭБ.РФ.

"На сегодняшний момент в программе уже участвуют пять банков, еще 25 - войдут в ближайшее время. На рассмотрении в банках - заявки более чем на 3,5 млрд рублей, но этого мало, программа рассчитана на 150 млрд рублей", - продолжил премьер-министр. Он попросил руководителей финансовых организаций "обратить внимание на эту меру и как можно быстрее включиться в эту программу". 

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Молния
Первый фрегат проекта 22350 с российскими двигателями спустят на воду в начале мая
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС