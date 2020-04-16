Программу выдачи беспроцентных кредитов на зарплаты планируют расширить

"Сейчас мы готовим расширение программы беспроцентных кредитов на выплату зарплаты всем предприятиям наиболее пострадавших отраслей", - сказал Мишустин в четверг на заседании правительства. Он напомнил, что, по поручению президента РФ Владимира Путина, 75% таких кредитов будут обеспечены гарантиями ВЭБ.РФ.

"На сегодняшний момент в программе уже участвуют пять банков, еще 25 - войдут в ближайшее время. На рассмотрении в банках - заявки более чем на 3,5 млрд рублей, но этого мало, программа рассчитана на 150 млрд рублей", - продолжил премьер-министр. Он попросил руководителей финансовых организаций "обратить внимание на эту меру и как можно быстрее включиться в эту программу".