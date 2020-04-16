Сервисы такси сообщили, что система проверки пропусков пассажиров работает стабильно

Ранее Московский профсоюз таксистов обратился с официальным письмом (имеется в распоряжении ТАСС) к руководителю столичного департамента транспорта Максиму Ликсутову, в котором попросил освободить водителей от обязанностей проверять пропуска пассажиров. Председатель профсоюза Николай Кодолов отметил, что процедура проверки через приложение "Помощник Москвы" нестабильно, а таксисты не имеют инструкций и доступа к соответствующим базам данных.

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Приложение "Помощник Москвы", с помощью которого таксисты обязаны проверять цифровые пропуска клиентов, необходимые для передвижения по городу, работает без сбоев. Без соответствующего кода водители отказывают пассажирам в поездке, сообщили в четверг ТАСС представители столичных компаний.

Как рассказал ТАСС гендиректор компании "Таксити" Феликс Маргарян, утром 15 апреля сервис получил разъяснения и инструкции, как именно должна проходить проверка цифровых роспусков у пассажиров. "Мы передали логины-пароли и все инструкции дептранса о работе приложения и порядке проверки пропусков у пассажиров нашим таксистам. Мы находимся с ними в постоянном контакте, пока все работает стабильно и без сбоев", - сказал собеседник агентства.

По словам руководителя таксомоторной компании "Трансбизнескар" и председателя координационного совета по такси Московской ассоциации транспортной агломерации Сергея Привалова, водители отнеслись к вынужденным мерам с пониманием, а проверка пропусков после изучения инструкций не вызвала трудностей. "Мы соблюдаем все требования города для предотвращения распространения коронавируса. Все водители получили индивидуальные логины и пароли для работы в приложении "Помощник Москвы" и проинструктированы о порядке проверки пропусков у пассажиров", - пояснил он.

Жалоб от водителей на работу "Помощника Москвы" не поступало, подчеркнул гендиректор "Такси ритм" Дамир Курмаев. Он отметил, что для сотрудников работает горячая линия по телефону 3210. "Мы передали таксистам логины и пароли для доступа в приложение и постоянно находимся с ними на связи. Система проверки пропусков у пассажиров работает, жалоб от водителей не поступало", - сказал Курмаев.

Как подчеркнул гендиректор "Сервис 2412" Роман Кондрашкин, сотрудники компании отказывают пассажирам в поездке, если у клиентов нет соответствующего пропуска. "Наши водители выполняют все требования дептранса. Предупреждают пассажиров об ответственности и проверяют наличие пропусков через приложение "Помощник Москвы". Если пропуска нет, отказывают в поездке", - сообщил собеседник агентства.

Позиция агрегаторов

В агрегаторе "Ситимобил" назвали процедуру проверки пропусков оптимальным решением для профилактики распространения коронавируса. С одной стороны, это не занимает много времени, а с другой - позволяет ограничить передвижение потенциальных носителей инфекции, считают в компании.

"В настоящий момент мы выполняем инструкцию дептранса Москвы, согласно которой водители в обязательном порядке должны проверять цифровой пропуск пассажира при помощи приложения "Помощник Москвы". Мы проинформировали наших партнеров об установленном порядке проведения процедуры проверки цифровых пропусков пассажиров и передали им персональные логины и пароли для авторизации каждого водителя в приложении. Мы считаем данное решение оптимальным в условиях дефицита времени и динамики распространения вируса по региону", - заявил директор по связям с общественностью "Ситимобил" Георгий Лобушкин.

"Вместе с таксопарками мы работаем над тем, чтобы помочь водителям наладить процесс проверки цифровых пропусков у пользователей. Служба поддержки "Яндекс.Такси" обрабатывает вопросы, поступающие от перевозчиков", - сказали ТАСС в пресс-службе "Яндекс.Такси".

В Gett пока не стали комментировать работу "Помощника Москвы".

В агрегаторе "Везет" подтвердили, что перевозчики проверяют коды пассажиров. "В приложении "Помощник Москвы" можно проверить их подлинность, есть сложности относительно проверки адреса назначения, но система отлаживается. Как компания с большим опытом разработки сложных продуктов мы прекрасно понимаем, как трудно доработать ПО в крайне сжатые сроки", - сказал собеседник агентства.

При этом в целом "Везет" отмечает значительное снижение количества заказов и активных водителей начиная с 15 апреля.

О пропусках

Во вторник вечером заместитель руководителя дептранса Дмитрий Пронин сообщил ТАСС, что водители московских такси будут проверять пропуска пассажиров с помощью "Помощника Москвы" непосредственно в автомобиле. При этом он напомнил, что по дороге машину могут остановить полицейские, которые выпишут штраф в случае несовпадения маршрута в коде с реальным. Кроме того, департамент будет сверять количество заказов с числом проверок пропусков.

В дептрансе выразили благодарность всем водителям, которые выходят на линии в период пандемии и соблюдают требования проверки пропусков. "Таксисты не полиция, они проверяют разрешения не только в целях городской безопасности, но и своей собственной. Поэтому им важно знать, что они перевозят пассажира, у которого есть пропуск и он не находится на карантине. Пренебрежение такой проверкой - риск для здоровья самого водителя, мы не можем этого допустить", - сказал представитель департамента.