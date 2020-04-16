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Глава Минэкономразвития заявил, что власти опасаются роста безработицы

Максим Решетников при этом отметил, что рынок труда в России менее восприимчив к кризисам

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Рынок труда РФ не так восприимчив к кризисам, как рынки других стран, поэтому они сопровождаются меньшей безработицей. Такое мнение глава Минэкономразвития Максим Решетников высказал в эфире программы "Познер" на Первом канале.

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"Я не буду называть цифр, но скажу так: анализ прошлых кризисов показывает, что наш рынок труда не такой гибкий. Это и плюс, и минус. Поэтому у нас все эти кризисы проходят с гораздо меньшим высвобождением работников. Но в то же время мы действительно опасаемся этого кризиса. Поэтому президент вчера озвучил такую меру, как прямые гранты малому бизнесу для того, чтобы постараться сохранить занятость", - сказал Решетников.

Министр также отметил, что в текущей ситуации главное - не разочаровать предпринимателей, чтобы у них осталось желание вести и развивать свое дело в России.

Решетников добавил, что средняя зарплата в тех сферах, которым государство окажет поддержку, в среднем составляет 21-23 тыс. рублей. Уровень поддержки составляет один минимальный размер оплаты труда (сегодня это 12 130 рублей) с расчетом на каждого сотрудника, это покроет как минимум половину средней зарплаты.

Ранее глава Минэкономразвития сообщил, что правительство будет проверять численность сотрудников субъектов малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей и выплату им зарплаты для помощи таким компаниям, при этом от требования сохранения 100% штата правительство отказалось. Он подчеркивал, что прямые выплаты государства малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей покроют чуть более половины фонда оплаты труда МСП в апреле - мае.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил в дополнение к уже принятым мерам поддержки оказать компаниям малого и среднего бизнеса прямую безвозмездную помощь от государства в объеме 12 130 рублей на сотрудника при условии сохранения занятости не менее 90%.

Теги
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