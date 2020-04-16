Решетников заявил, что меры помощи экономике в РФ беспрецедентны

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Ресурсы государства ограничены, поэтому даже в условиях беспрецедентных мер поддержки экономики, которые сейчас принимаются в России, необходимо бережно относиться к ним. Такое мнение высказал в четверг глава Минэкономразвития Максим Решетников в эфире программы "Вести" на телеканале "Россия-1" .

"Сейчас, наверное, никакой пакет мер не может быть признан достаточным. Потому что на первом этапе мы давали отсрочки, сейчас, помимо расширения всех отсрочек по уплате налогов, переходим к прямой финансовой поддержке, к отраслевым, к секторальным мерам поддержки. Такого финансирования никогда не было, но в то же время нам нужно к каждой копейке относиться бережно, потому что ресурсы государства не безграничны в такой ситуации. Мы должны смотреть и на то, что будет завтра, послезавтра <...>", - сказал он.

Ранее в ходе заседания правительства Решетников заявил, что общий объем антикризисной программы в условиях пандемии коронавируса, с учетом второго пакета мер поддержки экономики, представленного президентом, уже превысил 2 трлн рублей.