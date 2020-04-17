Более 11 тыс. компаниям в Москве могут отменить арендную плату по распоряжению мэра

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Свыше 11 тыс. арендаторов городского имущества в Москве, пострадавших из-за ситуации с распространением коронавируса, в рамках второго пакета утвержденных мэром Сергеем Собяниным мер поддержки, смогут сэкономить 4,6 млрд рублей благодаря освобождению от арендных платежей. Об этом сообщается в пятницу на сайте мэра и правительства столицы.

Как отметил заммэра Москвы Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении, уведомления были разосланы не только на юридический и фактический адреса организаций, но и направлены онлайн в личные кабинеты арендаторов на городском портале mos.ru.

Предпринимателям, желающим воспользоваться этой помощью, необходимо направить обращение в столичный департамент городского имущества. К обращению надо приложить материалы, подтверждающие фактический вид деятельности, приказ о приостановлении работы, если она должна быть приостановлена в соответствии с принятыми законами. Заявки принимаются до конца 2020 года на портале mos.ru и по почте в адрес департамента.

Добавить бизнесу устойчивости

По мнению генерального директора Агентства стратегического развития "ЦЕНТР" Сергея Георгиевского, освобождение от арендных платежей существенно поддержит предпринимательское сообщество, но важно, чтобы в перечень компаний, которые смогут этим воспользоваться, попали не только "очевидные отрасли", но и уникальные виды бизнеса и производства, представители креативных индустрий.

"Аренда - ощутимая часть экономики любого бизнеса в Москве. В условиях самоизоляции и временного простоя многим важно законсервировать свои предприятия, чтобы иметь возможность быстро перезапустить работу после окончания пандемии", - сказал он ТАСС.

Георгиевский добавил, что также поддержка городских властей может стать хорошим примером для частных арендодателей, которые могли бы, если не освободить своих арендаторов от платежей, то хотя бы снизить их на время простоя или предоставить каникулы и рассрочки. "Новых арендаторов не будет, сохранить имеющихся - задача, которая позволит как частным субъектам, так и городу в целом сохранить минимальную устойчивость для восстановления экономики", - добавил он.

Старший вице-президент - директор дирекции среднего и малого бизнеса банка ПСБ Александр Чернощекин отметил, что полное освобождение от арендной платы на период ограничений деятельности добавит бизнесу устойчивости. По его мнению, следующим шагом должно быть расширение прямого субсидирования зарплат малому бизнесу.

"Мы всего за неделю разработали и запустили цифровой льготный кредит на зарплаты и сразу после запуска убедились, что это чрезвычайно востребованный у предпринимателей продукт. Многие бизнесмены по понятным причинам оказались не готовы к такому резкому падению оборота и их главный вопрос сейчас - как в моменте исполнять обязательства и когда восстановятся продажи. Если правительство расширит оказываемую бизнесу поддержку, думаю, выход на прежний уровень деловой активности произойдет значительно быстрее", - пояснил он.