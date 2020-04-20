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ВТБ одобрил выдачу беспроцентных зарплатных кредитов на 2 млрд руб.

Андрей Костин заявил, что в банке отказались от принципа выдавать кредиты только тем клиентам, которые имеют в ВТБ зарплатные проекты

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Банк "ВТБ" одобрил более 600 заявок представителям бизнеса на получение беспроцентного кредита для выплаты зарплат сотрудникам. Сумма займов составит около 2 млрд рублей, сообщил глава ВТБ Андрей Костин в интервью РБК, опубликованном в понедельник.

"У нас в работе почти 1,5 тысячи заявок на сумму более 4 млрд рублей. Из них уже одобрено более 600 на сумму почти 2 млрд. Но мы будем этот процесс ускорять: мы отказались от принципа выдавать кредиты только тем клиентам, которые у нас имеют зарплатные проекты. Приходится работать с компаниями, что называется, с улицы. Приходит такая компания, мы ее не знаем, никогда ее не видели, не имеем возможности даже изучить ее финансовое положение. Риски большие, но они оправданны", - сказал Костин.

По словам банкира, портфель такого рода кредитов в ВТБ только для малого бизнеса и микропредприятий составит около 5 млрд рублей.

В субботу Минэкономразвития РФ сообщило, что подписало соглашения с 14 российскими банками о выдаче беспроцентных кредитов малому и среднему бизнесу. В числе банков, с которыми подписаны соглашения - Сбербанк, Промсвязьбанк, ВТБ, Альфа-банк, Ак-Барс, Кузнецкий, Челябивестбанк, Саровбизнесбанк, РНКБ, МСП, "Открытие", банк "Акцепт", Томскпромстройбанк, Владбизнесбанк. Также пятью российскими банками по состоянию на 17 апреля одобрено беспроцентных кредитов на 4,6 млрд руб. на поддержку занятости для МСП.

Теги
РоссияКостин, Андрей Леонидович
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