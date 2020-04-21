Должники жалуются приставам на МФО и банки чаще, чем на коллекторов

"Количество поступающих в ФССП России обращений, связанных с деятельностью по возврату просроченной задолженности, продолжает расти. В 2019 году принято к рассмотрению 28,4 тыс. обращений, что на 29% больше, чем в 2018 году, - сообщили ТАСС в пресс-службе ФССП. - Из принятых в 2019 году к рассмотрению обращений 46% касались деятельности микрофинансовых организаций, 33% - юридических лиц, включенных в государственный реестр, 9% - кредитных организаций, 12% - иных лиц".

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Число жалоб граждан на микрофинансовые организации (МФО), банки и других сборщиков долгов вдвое выше, чем на включенных в реестр коллекторов. Об этом сообщили ТАСС в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) России.

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По итогам проверок приставы за прошлый год возбудили 3098 дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 14.57 КоАП РФ (за нарушения порядка общения с гражданами при сборе задолженностей), из них 1597 - в отношении микрофинансовых организаций, 1309 - в отношении коллекторов, включенных в реестр.

Аналогичной была и ситуация в 2018 году: 32% жалоб касались действий коллекторов, включенных в реестр, 46% - МФО, 12% - кредитных организаций, 10% - иных лиц. Приставы возбудили тогда 1796 дел по ст. 14.57 КоАП, из них 875 возбуждены в отношении организаций, включенных в реестр, 653 дела - в отношении МФО, 45 - в отношении кредитных организаций, 223 - иных лиц.

Ранее Минюст обнародовал готовящийся проект закона, который должен приравнять все организации, где предусмотрен сбор просроченной задолженности с граждан, к работе коллекторов. Для сбора задолженностей они также должны быть включены в реестр приставов и на них будут распространяться те же требования (запрет привлечения для работы с гражданами ранее судимых лиц, наличие официального сайта и т. д.).

Ситуация в регионах

В ФССП также сообщили, что жители Москвы и Петербурга чаще всего жалуются на коллекторов и других сборщиков долгов.

"Наибольшее количество жалоб [на нарушения при сборе долгов] в 2019 году поступило в управления ФССП, расположенные в крупных регионах, таких как Москва (2830), Новосибирская область (1614), Санкт-Петербург (1583), Челябинская область (1186), Красноярский край (1130), Московская область (1121)", - сообщили в ФССП.

При этом на Москву пришлось 10% всех жалоб граждан на действия негосударственных организаций, взыскивающих с них задолженность.

Столица лидировала и в первый год, когда приставы стали контролировать сборщиков долгов: в 2017 году москвичи направили им 3,4 тыс. жалоб. На втором месте тогда тоже был Петербург (1697 жалоб). А замыкали пятерку лидирующих по количеству жалоб приставам регионов Красноярский край (766 жалоб), Оренбургская (702) и Нижегородская (657) области.

В 2017 году столичные приставы возбудили 154 дела об административных правонарушениях по ст. 14.57 ("Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности"), в 2019 году - 232.