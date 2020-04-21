В Минкомсвязи считают, что пандемия ускорит сокращение СМИ в регионах

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Пандемия ускорит сокращение региональных СМИ - с рынка уйдут те, у кого недостаточно финансовой базы или количества пользователей, сообщил на пресс-конференции во вторник замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.

"Региональные СМИ сохранятся, но точно не все. Мы наблюдаем процесс [сокращения] уже и без кризиса. Любой рынок всегда представляет из себя живой организм, в котором кто-то появляется, кто-то умирает, это естественный процесс. Но совершенно понятно, что в нынешних условиях, конечно, этот процесс ускорится. И те СМИ, которые имели или недостаточную экономическую базу, или недостаточное количество пользователей, они, скорее всего, с рынка уйдут", - сказал Волин.