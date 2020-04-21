Bloomberg: ОПЕК в срочном порядке созывает конференцию министров во вторник

ТАСС, 21 апреля. ОПЕК в срочном порядке созывает телеконференцию министров во вторник, чтобы обсудить ситуацию на рынке нефти. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Как такое возможно и что это значит

Отрицательные цены на американскую нефть. Как такое возможно и что это значит

Источники агентства не уточнили, какие именно страны примут участие во встрече.

Стоимость майских фьючерсов на нефть WTI в понедельник впервые в истории США опустилась на Нью-йоркской товарной бирже до отрицательных показателей. Июньские фьючерсы нефти этой марки к вечеру вторника дешевеют до менее $14 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне ускорила падение до 22,4% к уровню закрытия предыдущих торгов, до уровня $19,85 за баррель, свидетельствуют данные биржевой площадки на 18:10 мск.

Страны ОПЕК+ на экстренном заседании 12 апреля смогли финализировать сделку о сокращении добычи в мае - июне. Итоговая квота по снижению добычи в течение двух месяцев составит не 10 млн баррелей в сутки (б/с), а 9,7 млн б/с, так как меньшую, чем предполагалось, квоту взяла на себя Мексика. Россия и Саудовская Аравия по условиям договоренностей сократят добычу нефти на равные доли - 2,5 млн б/с от базового уровня 11 млн б/с.