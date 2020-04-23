Эксперт полагает, что книжный рынок к июню потеряет 27 млрд рублей

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Книжный рынок в России в марте-июне в результате введенных карантинных мер для борьбы с коронавирусом потеряет порядка 27 млрд рублей. Такое мнение высказал ТАСС президент группы "Эксмо-АСТ", член правления Российского книжного союза Олег Новиков.

23 апреля отмечается Всемирный день книги и авторского права.

"Объем выпадающих доходов таких каналов как "Книжная розница" и "Федеральные сети" составит около 75%, или 6,8 млрд руб. ежемесячной выручки. Прогнозируемые потери за март-июнь 2020 года - около 27 млрд руб., или 25% годовой выручки. Для более чем 50% книготорговых предприятий это будет означать закрытие и банкротство", - считает собеседник ТАСС.

Падение доходов и неплатежи книжной розницы, по мнению Новикова, в свою очередь, отразятся на издателях и полиграфистах, их выпадающие доходы составят соответственно около 7 млрд и 1,4 млрд рублей в период с марта по июнь. Очевидно, издательствам и типографиям в ближайшее время тоже будет грозить остановка. Кроме того, будут затронуты многотысячные трудовые коллективы индустрии - всего около 65 тыс. человек могут пострадать от кризиса, большинство из них рискуют остаться без работы.

Новиков также отметил, что выпуск книг "Эксмо-АСТ" в апреле сократится на 30%, а в мае - на 70%.

В пресс-службе издательской группы "Азбука-Аттикус" ТАСС рассказали, что группа в связи с карантинными мерами несет большие убытки. "Книжные магазины закрыты, 70% дистрибуции - в руинах. Сейчас работают около 30-35% каналов продаж. План выпуска книг будем значительно сокращать: мы не можем долго финансировать полноценное производство, лишившись львиной доли дохода. Значительную часть того, что произведем в апреле, будем заводить в каналы продаж в мае-июне", - отметили в пресс-службе.

В "цифре" лучше

Сергей Анурьев, генеральный директор группы компаний "ЛитРес", отметил, что сейчас наблюдается рост продаж и повышенный интерес со стороны потребителей. "Это происходит, прежде всего, по причине самоизоляции россиян и невозможности посещать офлайн книжные магазины, и из-за того, что мы вместе с издательствами делаем упор на специальные карантинные предложения для тех, кто вынужден оставаться дома, работать и учиться удаленно, - сказал он ТАСС. - Также часть книжных новинок сейчас выходит на "ЛитРес" эксклюзивно, до выхода этих произведений на бумаге, либо только в электронном формате".

С 2 по 16 апреля в сравнении с аналогичным периодом прошлого года посещаемость сайта litres.ru увеличилась на 42%. Продажи в сервисе "ЛитРес" в период с 1 по 15 апреля выросли на 53% по выручке в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Резко выросло и количество пользователей сервиса MyBook. С 2 по 16 апреля их стало на 147% больше (по количеству регистраций) также в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Есть и рост по выручке - с 1 по 15 апреля на 75% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Что читают

Согласно данным крупнейшего книжного сервиса MyBook за последний год, лидерами рейтинга среди отечественных авторов по количеству прочтений стали Лев Толстой, Михаил Булгаков и Владимир Набоков, среди иностранных - Агата Кристи, Рэй Бредбери и Джордж Оруэлл. Самыми популярными классическими произведениями среди россиян стали "Квартира на четвертом этаже" Агаты Кристи, "Анна Каренина" Льва Толстого и "1984" Джорджа Оруэлла.

Среди аудиокниг, по данным сервиса Storytel, в апреле в режиме самоизоляции резко повысился спрос на аудиокниги по управлению личными финансами и решению семейных проблем, а детский жанр впервые обогнал триллеры. Россияне активнее стали интересоваться аудиокнигами по психологии.

Борис Макаренков, генеральный директор Storytel в России, отметил, что анализ поисковых запросов показал, что в первые дни самоизоляции выросли запросы на "коронавирус", "вирус", "эпидемия", "чума", но довольно быстро интерес к этой теме в аудиокнигах и подкастах уступил место реальным потребностям людей, остающихся дома со своими родными и близкими. Самая большая польза от аудиокниги для большинства людей сейчас - развлечение. Еще одна усилившаяся потребность - научиться понимать и слышать свою семью. Также резко вырос запрос на управление финансами, что вполне объяснимо.

Самый большой прирост аудитории показывает категория художественной литературы. Впервые роман "Город женщин" Элизабет Гилберт обогнал наш вечный бестселлер "Sapiens. Краткая история человечества" Юваля Ноя Харари. Одним из самых популярных стал бестселлер "Зулейха открывает глаза" Гузель Яхиной, экранизация которого сейчас вышла в эфир одного из федеральных каналов телевидения, и детективный триллер "Безмолвный пациент" Алекса Михаэлидеса.