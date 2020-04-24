Титов предлагает разрешить тратить до 50% материнского капитала на текущие расходы

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов считает, что одной из форм поддержки населения может стать возможность использовать до 50% материнского капитала для оплаты текущих расходов. Об этом он сообщил в пятницу на пресс-конференции в ТАСС, которая прошла в формате онлайн.
"Одна из таких форм [поддержки], которая даже не требует дополнительных денег со стороны государства, - возможность использовать до 50% материнского капитала для оплаты текущих расходов. То есть не по тем направлениям, которые были строго определены для использования материнского капитала. Это приблизительно сумма в 301 млрд рублей, и это может оказать содействие тем семьям с детьми, которые являются социальной группой, требующей первоочередной поддержки", - сказал Титов.
Также он предлагает осуществить прямые выплаты гражданам, оценив размер этой поддержки в 1,85 трлн рублей. "Это сегодня по силам нашему государству", - убежден он.
Бизнес-омбудсмен считает, что меры социального характера должны сформировать третий и четвертый пакет помощи бизнесу и населению, анонсированный правительством РФ.
О программе материнского капитала
По действующему законодательству средства материнского капитала можно направить на улучшение жилищных условий, формирование будущей пенсии матери, обучение детей, приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.
Также с 2018 года семьи с низкими доходами, в которых родился или усыновлен второй ребенок, могут оформить ежемесячную выплату из средств материнского капитала или направить средства на оплату ясельных групп в детских садах.
Государственная программа поддержки семей с детьми за счет материнского капитала действует в России с 2007 года. До 2016 года материнский капитал ежегодно индексировался на уровень инфляции. Однако затем индексация была приостановлена и возобновлена только с 2020 года. В марте были внесены изменения в порядок выплаты маткапитала. Сумма выплаты на первенца составляет 466 617 рублей, при рождении или усыновлении второго ребенка - 616 617 рублей. Такая же сумма полагается за третьего, четвертого и любого следующего ребенка, рожденного или усыновленного с 2020 года. Раньше у семьи не было права на эти выплаты, если первые два ребенка появились до введения маткапитала. Программа действует до конца 2026 года.
Меры поддержки
Правительство в марте приняло пакет мер поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Так, малый и средний бизнес из наиболее пострадавших отраслей сможет рассчитывать на отсрочку арендных и налоговых платежей, за исключением НДС. Кроме того, вводится мораторий на банкротство таких компаний, также запускаются специальные кредитные программы.
Президент РФ Владимир Путин 15 апреля на совещании с членами кабинета министров потребовал от правительства начать подготовку новых мер поддержки экономики в условиях пандемии. В частности, малые и средние предприятия в заявительном порядке смогут получать по 12 130 рублей в месяц на выплату зарплаты каждому сотруднику при сохранении не менее 90% количества работников к 1 апреля.