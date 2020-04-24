Титов предлагает разрешить тратить до 50% материнского капитала на текущие расходы

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов считает, что одной из форм поддержки населения может стать возможность использовать до 50% материнского капитала для оплаты текущих расходов. Об этом он сообщил в пятницу на пресс-конференции в ТАСС, которая прошла в формате онлайн.

"Одна из таких форм [поддержки], которая даже не требует дополнительных денег со стороны государства, - возможность использовать до 50% материнского капитала для оплаты текущих расходов. То есть не по тем направлениям, которые были строго определены для использования материнского капитала. Это приблизительно сумма в 301 млрд рублей, и это может оказать содействие тем семьям с детьми, которые являются социальной группой, требующей первоочередной поддержки", - сказал Титов.

Также он предлагает осуществить прямые выплаты гражданам, оценив размер этой поддержки в 1,85 трлн рублей. "Это сегодня по силам нашему государству", - убежден он.

Бизнес-омбудсмен считает, что меры социального характера должны сформировать третий и четвертый пакет помощи бизнесу и населению, анонсированный правительством РФ.

О программе материнского капитала

По действующему законодательству средства материнского капитала можно направить на улучшение жилищных условий, формирование будущей пенсии матери, обучение детей, приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.