{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Титов предлагает разрешить тратить до 50% материнского капитала на текущие расходы

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей считает, что это может стать одной из форм поддержки населения

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов считает, что одной из форм поддержки населения может стать возможность использовать до 50% материнского капитала для оплаты текущих расходов. Об этом он сообщил в пятницу на пресс-конференции в ТАСС, которая прошла в формате онлайн.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Одна из таких форм [поддержки], которая даже не требует дополнительных денег со стороны государства, - возможность использовать до 50% материнского капитала для оплаты текущих расходов. То есть не по тем направлениям, которые были строго определены для использования материнского капитала. Это приблизительно сумма в 301 млрд рублей, и это может оказать содействие тем семьям с детьми, которые являются социальной группой, требующей первоочередной поддержки", - сказал Титов.

Также он предлагает осуществить прямые выплаты гражданам, оценив размер этой поддержки в 1,85 трлн рублей. "Это сегодня по силам нашему государству", - убежден он.

Бизнес-омбудсмен считает, что меры социального характера должны сформировать третий и четвертый пакет помощи бизнесу и населению, анонсированный правительством РФ.

О программе материнского капитала

По действующему законодательству средства материнского капитала можно направить на улучшение жилищных условий, формирование будущей пенсии матери, обучение детей, приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

На эту тему
Частный сад, дача, пособие: на что можно и нельзя тратить маткапитал

Также с 2018 года семьи с низкими доходами, в которых родился или усыновлен второй ребенок, могут оформить ежемесячную выплату из средств материнского капитала или направить средства на оплату ясельных групп в детских садах.

Государственная программа поддержки семей с детьми за счет материнского капитала действует в России с 2007 года. До 2016 года материнский капитал ежегодно индексировался на уровень инфляции. Однако затем индексация была приостановлена и возобновлена только с 2020 года. В марте были внесены изменения в порядок выплаты маткапитала. Сумма выплаты на первенца составляет 466 617 рублей, при рождении или усыновлении второго ребенка - 616 617 рублей. Такая же сумма полагается за третьего, четвертого и любого следующего ребенка, рожденного или усыновленного с 2020 года. Раньше у семьи не было права на эти выплаты, если первые два ребенка появились до введения маткапитала. Программа действует до конца 2026 года.

Меры поддержки

Правительство в марте приняло пакет мер поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Так, малый и средний бизнес из наиболее пострадавших отраслей сможет рассчитывать на отсрочку арендных и налоговых платежей, за исключением НДС. Кроме того, вводится мораторий на банкротство таких компаний, также запускаются специальные кредитные программы.

Президент РФ Владимир Путин 15 апреля на совещании с членами кабинета министров потребовал от правительства начать подготовку новых мер поддержки экономики в условиях пандемии. В частности, малые и средние предприятия в заявительном порядке смогут получать по 12 130 рублей в месяц на выплату зарплаты каждому сотруднику при сохранении не менее 90% количества работников к 1 апреля.

Теги
РоссияТитов, Борис ЮрьевичПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Путин утвердил отмену плановых проверок юридических лиц и ИП в области рыболовства
Ранее первый зампред комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин пояснил, что отказ от проверок осуществляется в пользу более эффективных рейдовых мероприятий
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС