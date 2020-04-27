Эксперты: российские проекты по "трудной" нефти первыми "попадут под нож" сделки ОПЕК+

МОСКВА, 27 апреля. /Корр. ТАСС Елена Давыденко/. Обязательства России по сокращению добычи в рамках сделки ОПЕК+, а также обвал мировых цен на нефть могут поставить под удар высокозатратные добычные проекты. По мнению опрошенных ТАСС аналитиков, сильнее всего пострадает разработка трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ). В то же время говорить о длительном переносе сроков реализации этих проектов пока не приходится.

По достигнутым в рамках нефтяного альянса договоренностям, России в ближайшие два месяца необходимо урезать добычу на 2,5 млн баррелей в сутки - до 8,5 млн баррелей в сутки.

Далее объем сокращений будет снижаться. Всего сделка рассчитана на два года с возможностью пересмотра ее параметров в декабре 2021 года.

Семь раз отмерь, один раз сократи

В настоящее время Минэнерго и нефтекомпании прорабатывают вопрос о том, какой объем сокращения ляжет на каждого добытчика и на каких конкретно проектах им придется сокращать.

"Скорее всего, наименее рентабельные проекты будут закрываться с упором на проекты с более низкой себестоимостью. <...> И, естественно, что все дорогостоящие проекты и капзатраты по трудноизвлекаемым запасам будут заморожены", - считает аналитик "Финам" Алексей Калачев.

По оценке экспертов, себестоимость извлечения ТРИЗов в среднем в два раза выше. При этом разработка таких запасов характеризуется большей чувствительностью к падению цен на нефть, чем традиционные месторождения. "Часть наименее рентабельных ТРИЗов может сейчас "попасть под нож", а восстановить добычу по технологическим причинам там будет сложнее всего", - сообщил директор отдела корпораций международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Консультант VYGON Consulting Марина Мосоян также ожидает значительного сокращения доли ТРИЗ в структуре российской добычи в ближайшие три года.

По предварительным оценкам Минэнерго России, по итогам 2019 года добыча нефти из пластов с критериями ТРИЗ составила порядка 56,2 млн тонн, что достигает около 10% от общей добычи нефти с газовым конденсатом в России. При этом по итогам 2018 года, по оценке Минэнерго РФ, доля трудноизвлекаемой нефти составляет около 60% от общего объема доказанных запасов "черного золота" в стране.

Судьбу "трудной" нефти могут повторить и арктические проекты. Они отличаются не столько высокими операционными издержками, сколько значительными первоначальными вложениями в инфраструктуру. То есть под угрозой могут оказаться не текущие, а потенциальные проекты. "В нынешних условиях, когда российские компании будут вынуждены сокращать инвестиции, чтобы сбалансировать денежные потоки, а также из-за большой неопределенности в отношении цен на нефть, принятие решений по началу разработки больших арктических проектов маловероятно", - добавляет Маринченко.

Другими вариантами для исполнения соглашения, по словам экспертов, может стать заморозка добычи на истощенных месторождениях уже без перспективы их возрождения или сокращение добычи на активных месторождениях, которые можно было бы быстро восстановить потом.

Дождаться своего часа

В то же время эксперты сомневаются, что в нынешних условиях реализацию высокозатратных проектов отложат в долгий ящик. По оценкам Калачева из "Финама", речь может идти о заморозке на срок до одного года. Ведь с учетом ослабления последствий пандемии и перезагрузки мировой экономики определенные ниши на рынке нефти могут появиться уже через 3-4 месяца.

Аналитик Газпромбанка Кирилл Бахтин, в свою очередь, напоминает, что самые значительные сокращения добычи в рамках сделки ОПЕК+ будут приходиться только на май - июнь. В связи с этим вопрос корректировки сроков проектов, начало добычи на которых ожидается в долгосрочной перспективе, вряд ли находится на повестке дня.

Отсрочка в реализации может сыграть и на пользу нефтяным компаниям, потому что даст им возможность более тщательно отработать технологии для последующего запуска проектов. "Развитие новых технологий и привлечение инновационных решений позволит не только снизить себестоимость добычи "трудной" нефти, но и создать условия для вовлечения более сложных запасов. Но и здесь без государственной поддержки не обойтись", - полагает Мосоян из VYGON Consulting.