Эксперты: риск волатильности удерживает инвесторов от покупок российских активов

Позитивные настроения на российском рынке акций в понедельник обусловлены положительной динамикой европейских биржевых индикаторов и растущих фьючерсов на фондовые индексы США. Поводом для сдержанного оптимизма служат новости о том, что ряд американских штатов готовятся ослабить ограничительные меры, действующие из-за эпидемии COVID-19, пояснил аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов. В частности, Джорджия, Оклахома, Аляска и Южная Каролина пошли на частичное ослабление карантина уже на этой неделе.

Ситуация с распространением коронавируса продолжит оставаться важным фактором для инвесторов на предстоящей неделе. Кроме того, она также будет сопровождаться большим количеством важных событий, способных спровоцировать локальную волатильность, несмотря на то, что для большинства европейских бирж будет укороченной в связи с празднованием Первого мая. В частности, внимание инвесторов будет сосредоточено на решениях мировых регуляторов - Федеральной резервной системы (ФРС) США и Европейского центрального банка (ЕЦБ). Также влияние на рынки будет оказывать приближение экспирации (завершения обращения срочных фьючерсов и опционов на бирже - прим. ТАСС) майского контракта на нефть марки Brent.

Вопреки падению нефтяных котировок (июньский фьючерс Brent по состоянию на 19:20 мск снижался на 9,4%, до $19,8 за баррель), в понедельник российский рынок демонстрировал умеренный рост, индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня поднялись на 0,35% и 0,22%, до 2570,9 и 1083 пункта соответственно. Причиной стало улучшение настроений на западных площадках из-за предстоящих смягчений карантинных мер в Европе и части американских штатов, считают эксперты.

МОСКВА, 27 апреля. /Корр. ТАСС Алиса Столярова/. Российский рынок в понедельник продемонстрировал рост, однако осторожность инвесторов в течение недели будет преобладать, считают опрошенные ТАСС эксперты. По их мнению, риск роста волатильности не теряет актуальности.

Как такое возможно и что это значит

Отрицательные цены на американскую нефть. Как такое возможно и что это значит

Также, исходя из заявления министра финансов США Стивена Мнучина, ограничения на экономическую активность в стране будут по большей части или полностью сняты после карантина в мае - июне и, при поддержке предоставленных властями триллионов долларов, экономика США начнет восстанавливаться уже с июля, также отметил Дроздов. Снятие карантинных мер в мае ожидается и в Европе - в Италии и Испании, добавила аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Тем не менее, активность инвесторов на рынках остается сдержанной, так как "точных оценок потерь мировой экономики все еще нет, а, значит, и ценовых ориентиров по широкому спектру активов", добавил главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. Кроме того, распространение заболеваемости продолжает оставаться на достаточно высоком уровне, отметил он.

Импульсы от регуляторов все еще имеют роль

В течение недели основное внимание рынка будет приковано к заседаниям ФРС США в среду, 29 апреля, и ЕЦБ в четверг, 30 апреля.

Сигналы со стороны ключевых регуляторов о возможных новых стимулах и мерах поддержки могут повлиять на рост интереса инвесторов к рискованным активам, пояснил инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин. "Банк Японии на сегодняшнем заседании принял решение о снятии ограничения по сумме покупки гособлигаций, в ближайшие дни инвесторы ожидают новых стимулирующих сигналов со стороны ФРС и ЕЦБ", - добавил он.

Заявления мировых ЦБ относительно текущей ситуации в экономиках также будут формировать настроения инвесторов, отметила ведущий аналитик УК "Альфа-Капитал" Дарья Желаннова.

По мнению Елены Кожуховой, американский регулятор на ближайшем заседании сохранит курс на мягкую денежно-кредитную политику, а европейский - вероятно, расширит объемы покупки облигаций. Богдан Зварич в свою очередь считает, что существенных шагов, способных повлиять на рынок, не предвидится, так как "сегодня решения по ставке и программам количественного смягчения регуляторы часто принимают вне заседаний, стараясь оперативно реагировать на складывающуюся ситуацию".

Помимо прочего, сегодня некоторому росту цен на российские активы продолжает способствовать и пятничное решение ЦБ РФ о снижении ставки сразу на 50 б. п., до 5,5%, добавила Дарья Желаннова. Поводом для оптимизма являются и ожидания о дальнейшем снижению ключевой ставки. "Игроки спекулируют на том, что до конца года она будет снижена до 4,5%", - отметил начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

Статистика недели

Кроме ситуации с COVID-19 и действий мировых регуляторов, внимание инвесторов на этой неделе будет обращено на достаточно большой блок макроэкономической статистики, которая покажет влияние коронавируса на экономику отдельных стран, пояснил Богдан Зварич.

В частности, это предварительные оценки ВВП США и еврозоны за I квартал, а также индексы деловой активности в секторах промышленности и услуг Китая за апрель, отметила Елена Кожухова. В России корпоративные отчетности представят "Яндекс", "Магнит", "Новатэк", ММК, НЛМК, Сбербанк и другие, добавила она.

Из зарубежных компаний основное внимание будет приковано к операционным результатам Apple и Microsoft, которые дадут представление о том, какой урон нанесли карантинные меры бизнесу глобальных корпораций, пояснил Сергей Дроздов из ГК "Финам".

Прогноз по нефти и индексам и рублю на неделю

Приближение экспирации майского контракта на Brent - очередная горячая тема недели, подчеркнул Георгий Ващенко. "Никогда еще истечение месячного фьючерса не было такой проблемой для спекулянтов. Ближний фьючерс на нефть демонстрирует отрицательную динамику в связи с тем, что игроки активно закрывают позиции в ближнем контракте, опасаясь повторения ситуации с WTI", - пояснил эксперт.

То, что на этой неделе рынок энергоносителей продолжит демонстрировать снижение, считает и Богдан Зварич. В частности, сохраняются риски возобновления негативной динамики с попытками ближайшего фьючерса на нефть марки Brent закрепиться в диапазоне $15-20 за баррель, добавил он.

В свою очередь индекс Мосбиржи, при более глубоком снижении сырьевых цен, может вновь может протестировать уровень 2500 пунктов, несмотря на то, что сегодня ему удалось проигнорировать возобновившееся падение нефтяных цен, добавил Сергей Дроздов.

По прогнозам ГК "Финам", до конца текущей недели индекс Мосбиржи будет находиться в рамках диапазона 2450-2620 пунктов, а стоимость доллара к рублю - 73,50-75,50 руб. Ориентир ИК "Фридом финанс" по индексу Мосбиржи - 2400-2600 пункта, доллара к рублю - 74-77 руб.

По оценкам "БКС Премьер", к концу недели индексы Мосбиржи и РТС могут сформироваться вблизи значений 2600 и 1100 пунктов соответственно. Рубль, по прогнозам ИК "Велес Капитал", чувствует себя относительно стабильно и может остаться в рамках диапазона 73-77,50 руб. за доллар.