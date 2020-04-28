Эксперты считают возможным перенос завершения "Северного потока - 2"

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Никакой срочности в завершении строительства газопровода "Северный поток - 2", учитывая существенное снижение спроса на газ в Европе и низкие цены на него в регионе, нет. А, значит, озвученные ранее даты завершения проекта целесообразнее перенести, считает большинство опрошенных ТАСС аналитиков.

В январе президент России Владимир Путин говорил, что окончание строительства будет отодвинуто на несколько месяцев - до конца текущего года либо в первом квартале следующего года работа будет завершена и газопровод заработает.

Самым вероятным вариантом завершения проекта при этом называлось использование судна "Академик Черский", который с 2016 года находится в эксплуатации ООО "Газпром флот". В феврале судно покинуло Находку на Дальнем Востоке и отправилось в сторону Сингапура. Далее, обогнув Африку и несколько раз меняя маршрут, "Академик Черский" пришел к Канарским островам. Впоследствии маршрут был проложен до порта Абердин в Великобритании. Однако в воскресенье судно поменяло конечную точку, вновь указав Находку (прибытие 1 июля). В настоящее время, по данным порталов отслеживания, судно проходит Ла-Манш.

"Изменение его курса может свидетельствовать о том, что четкого плана у "Газпрома" пока нет", - предположил директор отдела корпораций международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Его мнение разделяет и аналитик "Финама" Алексей Калачев. "Все решения по "Северному потоку - 2" принимаются на самом высоком уровне. И возможно, что эта перемена маршрута отражает колебания и сомнения в целесообразности и возможности продолжения строительства сейчас в текущих рыночных условиях", - сказал эксперт, предположив при этом, что запутанный маршрут "Академика Черского" мог быть и отвлекающим маневром.

В то же время замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач отметил, что пока не видит оснований для пересмотра сроков завершения газопровода.

Дорога ли ложка к обеду?

Эксперты напомнили, что 2020 год начался не слишком удачно для поставщиков "голубого топлива". По данным информационной платформы Gas Infrastructure Europe, по состоянию на 25 апреля, уровень загрузки ПХГ Европы находятся на рекордно высоком уровне в 60,8%. В тот же день годом ранее показатель составлял 47,7%. Кроме того, на фоне переизбытка сырья в регионе цены на газ продолжают снижаться.

Это уже отразилось на доходах "Газпрома". По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, доходы компании от экспорта газа в январе - феврале упали на 51,3% - до $5,05 млрд. При этом физический экспорт газа сократился на 24,6% - до 32,5 млрд куб. м.

"С операционной точки зрения никакой срочности для "Газпрома" запускать трубопровод в конце этого или начале следующего года нет. Текущие объемы экспорта можно будет прокачивать через действующие маршруты, в том числе через Украину", - отметил Маринченко из Fitch.

"Я думаю, что в заявленные сроки мы точно не уложимся. В принципе, есть сейчас совершенно объективная причина перенести сроки, и ничего не должно помешать это сделать", - согласился Калачев из "Финама".