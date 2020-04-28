Рубль замедлил рост на фоне выступления Путина

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Курс рубля на Московской бирже отреагировал замедлением роста на обращение президента РФ Владимира Путина о мерах по борьбе с распространением коронавируса в России.

Нерабочие дни до 11 мая и новые меры поддержки бизнеса. Главное из выступления Путина

До начала обращения президента курс доллара составлял 74,1 рубля, что на 0,53% ниже уровня закрытия предыдущих торгов, а курс евро - 80,445 рубля (-0,22%). К моменту завершения выступления курс доллара составил 74,275 рубля (-0,3%), а курс евро - 80,62 рубля (-0,01%).

Вместе с тем биржевые индексы ускорили снижение в ходе торгов Мосбиржи. В начале обращения Владимира Путина индекс Мосбиржи составлял 2618,96 пункта, индекс РТС - 1113,56 пункта. По данным на 17:52 мск индекс Мосбиржи составляет 2607,32 пункта, РТС - 1106,05 пункта.

В ходе обращения президент объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая. Кроме того, Путин поручил правительству к 5 мая подготовить параметры выхода из режима ограничений с 12 мая, а также разработать пакет мер поддержки бизнеса и граждан и начать подготовку масштабного плана действий для обеспечения роста экономики.