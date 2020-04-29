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Оператор "Северного потока - 2" планирует завершить проект в конце 2020 - начале 2021 года

Ранее из-за санкций США швейцарская Allseas остановила работы по строительству газопровода
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© Axel Schmidt/Nord Stream 2

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Оператор "Северного потока - 2" - компания Nord Stream 2 AG - по-прежнему планирует завершить проект в конце 2020 - начале 2021 года, заявил глава австрийской нефтегазовой компании OMV (один из европейских партнеров проекта) Райан Зеле в ходе телефонной конференции.

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"Я дам вам честный ответ: я не знаю. У меня нет новой информации, но я могу только повторить то, что я слышал от компании Nord Stream 2 AG. Они планируют и они прикладывают все усилия для того, чтобы завершить строительство до конца этого года или до конца первого квартала следующего года. Я не слышал, чтобы эта информация как-то менялась, и это все, что я могу вам сказать", - сообщил Зеле, отвечая на вопрос о сроках завершения строительства "Северного потока - 2".

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Трубопровод пойдет в обход транзитных государств (в частности, Украины, Белоруссии и Польши) через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Партнерами "Газпрома" по проекту являются европейские компании Uniper, Wintershall, OMV, Engie и Shell.

В конце декабря 2019 года из-за санкций США швейцарская Allseas остановила работы по строительству "Северного потока - 2" и увела свои суда-трубоукладчики.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что трубопровод будет достроен своими силами. Министр энергетики РФ Александр Новак называл возможным достройщиком "Северного потока - 2" судно "Академик Черский". Пока "Северный поток - 2" построен на 93%.

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