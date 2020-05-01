СПЧ просит кабмин расширить помощь безработным в связи с пандемией

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) направил в правительство РФ рекомендации по расширению помощи безработным в связи с пандемией. Об этом в пятницу сообщается на сайте СПЧ.

Рекомендации подготовлены по итогам работы горячей линии на сайте права2020.рф, разъясняющей меры поддержки в связи с распространением коронавируса.

"Проанализировав предложения граждан, Совет рекомендует правительству РФ распространить ежемесячную выплату в размере федерального МРОТ (или выше, если в соответствующем регионе установлена доплата) на всех граждан, фактически являющихся безработными на момент обращения в органы службы занятости", - отмечается в материале.

Кроме того, предлагается предусмотреть меры поддержки для работающих пенсионеров, являющихся ИП и прекративших деятельность в связи с пандемией, направленные на то, чтобы "совокупный объем их ежемесячных выплат был не ниже прожиточного минимума".

В СПЧ отметили, что на горячую линию поступили сотни обращений, содержащих вопросы и просьбы о разъяснении той или иной меры поддержки, но были также и предложения о расширении прямой помощи. "Значительная часть таких предложений связана с тем, что люди остались без выплат, на получение которых рассчитывали. Ситуация также усугубляется индифферентным отношением органов занятости, органов соцзащиты и других субъектов на местах", - говорится в релизе.

Рекомендации МИД России

В рекомендациях правительству РФ СПЧ указывает на обращения граждан РФ, находящихся за рубежом в период пандемии. Они жалуются на сложности с возможностью дозвониться на горячие линии, организованные для их поддержки. Кроме того, сообщают, что на вывозные рейсы берут только тех, кто оказался за рубежом после 1 января, а материальная помощь предоставляется только обладателям обратных билетов в РФ.

"СПЧ рекомендовал МИД России при рассмотрении заявлений на получение материальной помощи организовать проверку личности заявителей через российские загранучреждения при сбое их верификации на госуслугах, предусмотреть возможность выплат средств поддержки постфактум при возвращении на родину, а также обеспечить рассмотрение заявлений на получение помощи при указании обратного проездного документа на даты с 16 марта по 31 мая 2020 года для всех видов билетов, а не только авиабилетов, как это происходит в данный момент", - отмечается в сообщении.

Кроме того, правозащитники рекомендуют МИД России совместно с Минкомсвязи рассмотреть возможность "расширения пропускной мощности" горячей линии Ситуационно-кризисного центра МИД России и предусмотреть "оперативное автоматическое информирование граждан об ошибках в анкетных данных".

Горячая линия по поддержке граждан в условиях пандемии была запущена 31 марта на сайте права2020.рф. На портале собрана информация по объявленным президентом мерам поддержки, учитывающая действующее законодательство, а также разъяснения профильных ведомств.