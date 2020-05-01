Володин заявил, что поправки к конституции направлены на защиту трудовых прав граждан

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Поправки к Конституции РФ, инициированные президентом Владимиром Путиным, направлены на обеспечение достойных условий труда и его оплаты, на это также нацелена работа парламентариев. Об этом говорится в поздравлении председателя Госдумы Вячеслава Володина с 1 мая, опубликованном в пятницу на сайте нижней палаты.

Поправки в конституцию: когда и как голосовать

В нем спикер напомнил, что "традиции Первомая тесно связаны с профсоюзным движением, защитой трудовых прав и интересов граждан". "Россия - социальное государство, и задачи улучшения жизни людей, обеспечения достойных условий труда и его оплаты для всех нас являются приоритетными", - отметил он.

"На это нацелены и поправки в Конституцию Российской Федерации, инициированные президентом нашей страны", - подчеркнул Володин.

Он добавил, что "профсоюзы занимают активную позицию, отстаивая в конструктивном диалоге с органами власти и работодателями интересы и права трудящихся". "Люди это ценят", - резюмировал спикер.

В свою очередь руководитель думской фракции "Единая Россия" Сергей Неверов отметил, что в этом году первомайские демонстрации, организуемые обычно во всех регионах профсоюзами, "уйдут в онлайн-режим". "Это еще одно свидетельство быстро меняющихся реалий и актуальности вопросов соблюдения трудовых прав, особенно в период пандемии. Предстоит серьезная работа над нормами Трудового кодекса, которые должны учитывать возможности дистанционной занятости", - цитирует Неверова пресс-служба фракции.

Первый заместитель руководителя думских единороссов, зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России Андрей Исаев напомнил, что профсоюзы проводят первомайскую акцию под лозунгом "Солидарность сильнее заразы". "Впервые профсоюзная маевка организована в интернете. Тем не менее, сегодня прозвучат важнейшие требования трудящихся, под которыми оставили свои подписи миллионы людей", - отметил он.