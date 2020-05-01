{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Предложения по изменениям в конституции

Володин заявил, что поправки к конституции направлены на защиту трудовых прав граждан

Председатель Госдумы также отметил, что профсоюзы занимают активную позицию, отстаивая в диалоге с органами власти и работодателями интересы и права трудящихся

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Поправки к Конституции РФ, инициированные президентом Владимиром Путиным, направлены на обеспечение достойных условий труда и его оплаты, на это также нацелена работа парламентариев. Об этом говорится в поздравлении председателя Госдумы Вячеслава Володина с 1 мая, опубликованном в пятницу на сайте нижней палаты.

На эту тему
Поправки в конституцию: когда и как голосовать

В нем спикер напомнил, что "традиции Первомая тесно связаны с профсоюзным движением, защитой трудовых прав и интересов граждан". "Россия - социальное государство, и задачи улучшения жизни людей, обеспечения достойных условий труда и его оплаты для всех нас являются приоритетными", - отметил он.

"На это нацелены и поправки в Конституцию Российской Федерации, инициированные президентом нашей страны", - подчеркнул Володин.

Он добавил, что "профсоюзы занимают активную позицию, отстаивая в конструктивном диалоге с органами власти и работодателями интересы и права трудящихся". "Люди это ценят", - резюмировал спикер.

В свою очередь руководитель думской фракции "Единая Россия" Сергей Неверов отметил, что в этом году первомайские демонстрации, организуемые обычно во всех регионах профсоюзами, "уйдут в онлайн-режим". "Это еще одно свидетельство быстро меняющихся реалий и актуальности вопросов соблюдения трудовых прав, особенно в период пандемии. Предстоит серьезная работа над нормами Трудового кодекса, которые должны учитывать возможности дистанционной занятости", - цитирует Неверова пресс-служба фракции.

Первый заместитель руководителя думских единороссов, зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России Андрей Исаев напомнил, что профсоюзы проводят первомайскую акцию под лозунгом "Солидарность сильнее заразы". "Впервые профсоюзная маевка организована в интернете. Тем не менее, сегодня прозвучат важнейшие требования трудящихся, под которыми оставили свои подписи миллионы людей", - отметил он.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияПредложения по изменениям в конституции
Реклама на ТАСС
В Хайкоу прошла ярмарка вакансий для высококвалифицированных специалистов со всего мира
Вакансии были предложены со стороны порядка 40 государственных и частных предприятий
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС