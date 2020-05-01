Годовой доход губернатора Смоленской области снизился на 7%

ТАСС, 1 мая. Доход губернатора Смоленской области Алексея Островского в 2019 году составил 3,155 млн рублей, что меньше задекларированного заработка в 2018 году на 237 тыс. рублей или почти на 7%. Об этом сообщается на официальном сайте администрации региона.

За 2018 год глава Смоленской области заработал 3,392 млн рублей.

"Согласно поданным сведениям, доход губернатора составил 3 млн 155 тыс. 076,40 рублей", - говорится в сообщении.

По сравнению с 2018 годом число объектов имущества в собственности у смоленского губернатора не изменилось. Островский владеет двумя земельными участками площадью 1,37 тыс. кв. м и 753 кв. м, жилым домом площадью немногим более 1 тыс. кв. м, а также легковым автомобилем Lexus NX200.

Согласно отчету, супруга губернатора в 2019 году доходов не имела. У нее и двоих несовершеннолетних детей в собственности находится квартира площадью 34 кв. м. С 2017 и 2018 годов уровень доходов и список имущества супруги и детей Островского не изменился.