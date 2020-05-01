Bloomberg: Венесуэла наращивает экспорт нефти второй месяц подряд

НЬЮ-ЙОРК, 1 мая. /ТАСС/. Экспорт сырой нефти из Венесуэлы растет второй месяц подряд. Об этом сообщило в пятницу агентство деловых новостей Bloomberg , представив выкладки о загрузке танкеров венесуэльской нефтью.

По данным агентства, в апреле данный показатель увеличился до 739,4 тыс. баррелей в сутки и достиг самого высокого уровня за три месяца. Это на 9,6% больше, чем в марте. Мексиканская Schlager Business экспортировала больше всех - 61% сырой нефти Венесуэлы, далее следуют компании Richeart International и Libre Abordo.

Не менее 65% венесуэльской нефти в апреле было экспортировано в Китай, утверждает Bloomberg.