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Мировые цены на нефть

Bloomberg: Венесуэла наращивает экспорт нефти второй месяц подряд

По данным агентства, 65% венесуэльской нефти в апреле экспортировали в Китай

НЬЮ-ЙОРК, 1 мая. /ТАСС/. Экспорт сырой нефти из Венесуэлы растет второй месяц подряд. Об этом сообщило в пятницу агентство деловых новостей Bloomberg, представив выкладки о загрузке танкеров венесуэльской нефтью.

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По данным агентства, в апреле данный показатель увеличился до 739,4 тыс. баррелей в сутки и достиг самого высокого уровня за три месяца. Это на 9,6% больше, чем в марте. Мексиканская Schlager Business экспортировала больше всех - 61% сырой нефти Венесуэлы, далее следуют компании Richeart International и Libre Abordo.

Не менее 65% венесуэльской нефти в апреле было экспортировано в Китай, утверждает Bloomberg.

Теги
ВенесуэлаКитайМировые цены на нефть
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