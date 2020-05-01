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Мировые цены на нефть

Гайана получила первый платеж за нефть с недавно открытых месторождений

Первую нефть во время разработки проекта Liza получили в декабре 2019 года

ГАВАНА, 1 мая. /ТАСС/. Власти Гайаны получили первый платеж на сумму $1 млрд за продажу нефти с месторождения Liza, разработка которого началась в конце прошлого года. Об этом в пятницу сообщается на сайте правительства южноамериканской республики.

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"Первый платеж за гайанскую сырую нефть был направлен в Фонд природных ресурсов страны. Это платеж за нефть, добытую на первой фазе разработки Liza в январе, феврале и марте. Сумма в $1 020 млн США была зачислена на счет в Федеральном резервном банке Нью-Йорка. Ожидается, что следующий платеж будет получен в конце июля", - говорится в заявлении.

Первая нефть во время разработки проекта Liza была получена в декабре 2019 года. В ближайшие месяцы американская нефтегазовая компания ExxonMobil, ведущая работы на месторождении, планирует выйти на добычу в 120 тыс. баррелей в сутки на первой фазе разработки. Плавучая установка для добычи, хранения и отгрузки нефти для второй фазы находится на этапе строительства. Ожидается, что добыча нефти в рамках разработки второй фазы Liza достигнет 220 тыс. баррелей нефти в сутки.

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ГайанаМировые цены на нефть
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