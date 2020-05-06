В Минэнерго заявили, что не все страны ОПЕК+ выполнят сделку на 100%

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Минэнерго России считает, что не все страны ОПЕК+ смогут выполнить сделку по сокращению добычи нефти на 100%. Однако условия на рынке будут стимулировать участников соглашения сокращать добычу, сообщил заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин в интервью на онлайн-ресурсах Фонда "Росконгресс".

Как такое возможно и что это значит

Отрицательные цены на американскую нефть. Как такое возможно и что это значит

"Главный фактор, который влияет на поведение сторон и на их дисциплину, - это понимание неминуемого наказания за отсутствие действий. Наказание в данной ситуации - это новый коллапс рынка. В нем не заинтересован никто", - сказал он.

"Да, наверно, не у всех стран получится на 100% выполнить сделку, потому что мы знаем, что в ряде стран большое присутствие международных компаний, которые имеют более 50% добычи. Но мы рассчитываем на то, что все приложат максимум усилий, чтобы это выполнить", - добавил замминистра.

Как отметил Сорокин, РФ рассчитывает достичь максимального уровня сокращения добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ в кратчайший срок. При этом российские компании смогут восстановить добычу нефти достаточно быстро, у некоторых компаний это займет несколько недель.

"Мы рассчитываем выйти на максимальный уровень сокращения в кратчайший возможный срок. Здесь для этого прикладываются все усилия", - сказал Сорокин.

"Те объемы, которые сейчас были сокращены, можно возвратить на рынок достаточно быстро. Часть компаний могут это сделать в течение нескольких недель, а у более маленькой части это займет месяц с небольшим", - добавил замминистра.

Страны ОПЕК+ на экстренной видеоконференции 12 апреля смогли заключить соглашение о сокращении добычи нефти. Оно предусматривает совокупное снижение нефтедобычи в мае - июне на 9,7 млн баррелей в сутки, в июле - декабре на 7,7 млн баррелей в сутки, в январе 2021 года - апреле 2022 года на 5,8 млн баррелей в сутки.

В частности, Россия и Саудовская Аравия сократят суточную добычу на 2,5 млн баррелей каждая с уровня 11 млн баррелей. Все остальные участники будут сокращать добычу от уровня октября 2018 года. Соглашение вступило в силу 1 мая.

Снижение товарных запасов нефти

Снижение товарных запасов нефти в мировых хранилищах может произойти уже в третьем квартале этого года. Как отметил Сорокин, тем не менее ждать из-за этого резкого роста цен на нефть не стоит.

"Я думаю, что если в середине мая страны начнут более активно выходить (из режима изоляции), что видно пока из их планов, то мы достаточно быстро вернемся к рынку. К концу года, в третьем квартале, если активность восстановится до приемлемого уровня, то начнется снижение товарных запасов", - сказал он.

По его словам, при легком дефиците на рынке начнется забор нефти из запасов. "Это не значит, что цена улетит вверх в ближайшее время. Но то, что мы видим сейчас, что она [цена нефти] восстановилась до $30 [за баррель], это [произошло из-за того, что] рынок обыгрывает восстановление", - добавил Сорокин.

Падение добычи нефти в США

Добыча нефти в США в 2020 году может сократиться на 2-3 млн баррелей в сутки, в Канаде - до 800 тыс. баррелей в сутки, считает Сорокин.

"Мы видим, что в США падение добычи в этом году может составить от 2 до 3 млн баррелей в сутки как за счет заполнения емкостей для хранения, так и за счет просто невозможности ряда компаний работать в условиях цены даже не $20, а $30-35 (за баррель)", - сказал он, добавив, что в Канаде сокращение может превысить 800 тыс. баррелей в сутки.

"Только эти две страны могут дать от 2,8 до 4 млн баррелей в сутки сокращения в сумме", - подчеркнул Сорокин.