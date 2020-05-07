"Ъ": правительство может разрешить перевозчикам не возвращать пассажирам деньги за билеты

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Правительство России может позволить воздушным, железнодорожным, морским и речным перевозчикам не возвращать пассажирам деньги за билеты в условиях пандемии. Об этом в четверг сообщает газета "Коммерсантъ" .

Не едем, не летим: как вернуть деньги за билеты

По данным источников издания, соответствующий законопроект уже разработали Минэкономразвития и другие ведомства, его поддержали комиссия по повышению устойчивости экономики во главе с первым вице-премьером Андреем Белоусовым (исполняет обязанности премьер-министра на время болезни Михаила Мишустина), а также комиссия по законопроектной деятельности.

Законопроект предполагает, что компании получат право переводить эквивалент средств на личный счет пассажира для покупки нового билета или выдавать ваучер на будущую поездку.

Отмечается, что особый формат может быть установлен по решению кабмина в случае введения режима повышенной готовности или ЧС. По данным издания, Госдума может рассмотреть законопроект уже в мае.

В Минтрансе изданию подтвердили участие в разработке законопроекта. В свою очередь, в Минэкономразвития сообщили газете, что предложенные меры содержатся в проекте закона, разработанном с участием ряда ведомств, который внесен министерством в правительство.

Как пишет газета, законопроект разработан в связи с критической ситуацией, в которой оказались перевозчики из-за карантинных мер. По данным источников издания, в авиации объем возвратов может достигать около 70 млрд рублей, из которых 40 млрд рублей приходятся на "Аэрофлот". В то же время спрос на железнодорожные перевозки дальнего следования сократился более чем на 70%, а РЖД уже позволило пассажирам вернуть более 3,5 млн ранее приобретенных билетов на 8 млрд рублей.