Бизнес Ростовской области сможет вернуться к работе при соблюдении особого режима

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 мая. /ТАСС/. Торговые комплексы в Ростовской области, осуществляющие продажу непродовольственных товаров, при соблюдении особого режима и снижении прироста заражений коронавирусом смогут вернуться к работе, сообщил губернатор региона Василий Голубев в четверг на встрече с представителями бизнес-сообщества.

"При стабильном снижении прироста, если он будет происходить, мы будем готовы перейти ко второму этапу. Если говорить об открытии торговых комплексов, например, то это станет возможным с соблюдением особого режима их работы", - сказал Голубев. Он отметил, что пока речь идет лишь о предприятиях, которые торгуют непродовольственными товарами.