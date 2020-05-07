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Пандемия коронавируса нового типа

Бизнес Ростовской области сможет вернуться к работе при соблюдении особого режима

Глава региона Василий Голубев отметил, что пока речь идет только о предприятиях, которые торгуют непродовольственными товарами

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 мая. /ТАСС/. Торговые комплексы в Ростовской области, осуществляющие продажу непродовольственных товаров, при соблюдении особого режима и снижении прироста заражений коронавирусом смогут вернуться к работе, сообщил губернатор региона Василий Голубев в четверг на встрече с представителями бизнес-сообщества.

"При стабильном снижении прироста, если он будет происходить, мы будем готовы перейти ко второму этапу. Если говорить об открытии торговых комплексов, например, то это станет возможным с соблюдением особого режима их работы", - сказал Голубев. Он отметил, что пока речь идет лишь о предприятиях, которые торгуют непродовольственными товарами.

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Еще одной сферой, с которой могут быть сняты ограничения, по словам Голубева, может стать сфера услуг. "Я увидел в сегодняшних выступлениях, что значительное количество предприятий сферы услуг просит выйти на работу. Мы это учитываем в том числе при разработке первого этапа", - сказал он.

Кроме того, по словам губернатора, условиями возобновления работы станет соблюдение масочного режима и социального дистанцирования.

По последним данным, в Ростовской области отмечено 1 514 случаев заражения коронавирусом, 195 человек выздоровели, 12 человек умерли. С 31 марта на территории Ростовской области введен режим самоизоляции.

Теги
Голубев, Василий ЮрьевичРоссияРостовская областьПандемия коронавируса нового типа
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