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Возможный трубоукладчик "Северного потока - 2" идет к месту хранения труб для проекта

Трубы находятся в порту Мукран на севере Германии

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Трубы для строительства газопровода "Северный поток - 2" продолжают находиться в порту Мукран на севере Германии, сообщил ТАСС представитель компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG. Туда же в настоящее время движется судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак называл возможным достройщиком газопровода.

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"Трубы хранятся в Мукране", - сообщили в пресс-службе Nord Stream 2 AG, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее компания отмечала, что для строительства датской секции будут использованы трубы с логистического терминала в Мукране на острове Рюген. При этом в компании не стали комментировать спекуляции относительно мощностей по завершению укладки труб.

Путь "Академика Черского", который с 2016 года находится в эксплуатации ООО "Газпром флот", в Балтийское море начался в феврале. Тогда судно покинуло Находку, обогнуло Африку и далее через Атлантический океан прибыло в Балтийское море. 3 мая судно дошло до Гданьского пролива, где бросило якорь недалеко от Калининграда. Далее маршрут был проложен до Мукрана.

Согласно данным порталов отслеживания судов, в настоящее время "Академик Черский" по пути в порт Мукран проходит мимо острова Борнхольм. 30 октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) предоставило компании Nord Stream 2 разрешение на прокладку "Северного потока - 2" как раз по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм. В Мукран "Академик Черский" должен прийти 9 мая.

О проекте

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени "Северный поток - 2" построен на 93%.

Остановка в реализации проекта была связана с тем, что в конце декабря 2019 года из-за санкций США швейцарская Allseas остановила работы по строительству газопровода и увела свои суда.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что трубопровод будет достроен своими силами. При этом в январе президент России Владимир Путин говорил, что до конца текущего года либо в первом квартале следующего года работа будет завершена и газопровод заработает.

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Новак, Александр ВалентиновичГерманияРоссия
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