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Пандемия коронавируса нового типа

В Ингушетии создали финансовый резерв из 5% доходов бюджета региона в период пандемии

Его сумма составила 300 млн рублей

МАГАС, 10 мая. /ТАСС/. Финансовый резерв в размере до 5% доходной части бюджета создали в Ингушетии на период самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Сумма резерва составила 300 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минфина.

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В начале апреля в Ингушетии были разработаны меры поддержки субъектов МСП в период пандемии. В перечень входит снижение ставок в два раза по упрощенной системе налогообложения, увеличение объемов доли закупок у субъектов МСП до 30%, докапитализация регионального фонда, расширение эквайринга и т. д.

"В части устойчивости и сбалансированности бюджета в рамках мероприятий плана предусмотрен перерасчет параметров бюджета республики и местных бюджетов на 2020 год, путем приоритизации расходов местных бюджетов в целях принятия антикризисных мер, а также мы создали финансовый резерв в размере до 5% доходной части бюджета региона, а это 300 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

По данным оперштаба региона, в Ингушетии за последние сутки зафиксировано 47 новых случаев заражения коронавирусом, всего в республике 1 199 инфицированных, из которых 419 человек госпитализированы. В тяжелом состоянии в реанимации находятся 70 человек, из них 17 пациентов - на аппаратах ИВЛ. С 30 марта в регионе умерли 30 человек, выздоровели 272.

 

Теги
РоссияСеверный КавказИнгушетияСКФОПандемия коронавируса нового типа
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