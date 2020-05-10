Правительство утвердило меры поддержки для системообразующих организаций

"Пострадавшие от последствий коронавируса системообразующие организации смогут получить поддержку со стороны государства. Перечень мер и правила их предоставления утверждены постановлением правительства", - говорится в сообщении.

Сейчас в перечне системообразующих 1 151 компания. Каждая из них может претендовать на кредит по льготной ставке. Особо пострадавшим предприятиям будет обеспечена дополнительная помощь, в том числе субсидии на возмещение затрат, отсрочка уплаты налогов и авансовых платежей по ним, а также госгарантии, необходимые для реструктуризации существующих или выдачи новых кредитов и облигационных займов, говорится в сообщении.

"Для получения помощи организации должны пройти стресс-тестирование. Заявки тех из них, кто по результатам теста оказался в зоне риска, должны быть верифицированы и рассмотрены на заседаниях Межведомственной комиссии и Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики", - говорится в сообщении.

Также в распоряжении Министерству экономического развития Российской Федерации до 15 мая 2020 года поручено утвердить порядок проведения оценки финансовой устойчивости (стресс-теста) системообразующих компаний, претендующих на предоставление в 2020 году мер государственной поддержки. Кроме того, ведомство должно утвердить порядок рассмотрения заявлений системообразующих организаций о предоставлении мер господдержки и порядок проведения анализа их финансово-хозяйственной деятельности, необходимого для определения объемов и сроков предоставления мер господдержки в соответствии с утвержденными правилами.

Также Минэкономразвития поручено утвердить порядок ведения реестра системообразующих организаций, в отношении которых принято решение о согласовании предоставления двух мер государственной поддержки, и мониторинга соблюдения условий их предоставления.