Путин заявил, что проведет совещания по ситуации в АПК, связи и IТ-индустрии

НОВО-ОГАРЕВО, 11 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил о планах провести отдельные совещания по ситуации в сельском хозяйстве, легкой промышленности, в сфере связи и IT-индустрии.

"Практически каждую неделю с участием бизнеса мы проводим совещания по поддержке и развитию ключевых отраслей экономики. Такую практику выработки адресных решений, донастройки уже принятых мер в ближайшее время обязательно продолжим", - сказал глава государства на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.

Он уточнил, что будут рассмотрены "ситуация в сельском хозяйстве, легкой промышленности, в сфере связи и IT-индустрии".