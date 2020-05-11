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Сбербанк начнет выдавать кредиты под 2% на поддержку занятости

При этом ограничений по количеству сотрудников предприятия по новой программе нет

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Сбербанк в ближайшее время начнет выдавать компаниям всех сегментов из пострадавших отраслей новые целевые кредиты под 2% годовых на выплату зарплаты. Об этом сообщается в пресс-релизе банка.

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"По нашим подсчетам, за кредитом по программе могут обратиться предприятия, суммарная численность сотрудников в которых около 7 млн. По общим прогнозам, в рамках этой программы по поддержке бизнеса будет выдано кредитов на 300 млрд рублей, из них на Сбербанк, по нашим оценкам, придется не менее 1/3 объема. Первые пилотные сделки Сбербанк запланировал на ближайшие недели, а массовый запуск состоится 1 июня", - сообщил зампред правления банка Анатолия Попов.

Отмечается, что ограничений по количеству сотрудников предприятия по новой программе нет. Сумма кредита по программе определяется количеством сотрудников заемщика, умноженных на величину МРОТ и количество полных месяцев до 1 декабря 2020 года с момента предоставления кредита.

При необходимости программой предусмотрена возможность пролонгации при соблюдении ряда условий, которые направлены на сохранение численности и подтверждение эффективной деятельности компании. Максимальный срок кредита - до марта 2021 года.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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