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Пандемия коронавируса нового типа

"Деловая Россия": новые меры поддержки предпринимателей соответствуют ожиданиям бизнеса

В организации также отметили важность принятых мер и для граждан, поскольку это поможет стимулировать потребительский спрос

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Новые меры поддержки предпринимателей, озвученные президентом России Владимиром Путиным на совещании в понедельник, полностью соответствуют ожиданиям бизнеса. Такое мнение выразил в понедельник ТАСС председатель "Деловой России" Алексей Репик.

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"Сегодняшнее заявление президента (о мерах поддержки бизнесу - прим. ТАСС) попало в точку и практически полностью соответствует тем ожиданиям, которые возлагал бизнес", - сказал он, поясняя, что это касается как принятия решения о прекращении периода нерабочих дней, так и освобождения от налогов ряда отраслей, и новой программы по поддержанию занятости.

Кроме того, Репик отметил важность мер поддержки граждан, которые озвучил президент. По его словам, это поможет стимулировать потребительский спрос.

Глава "Деловой России" также подчеркнул, что сейчас стоит сосредоточиться на администрировании уже существующих мер поддержки бизнеса, в том числе на упрощении доступа к ним и расширении списка их получателей. Он заявил, что программу беспроцентных зарплатных кредитов следовало бы распространить на все предприятия, как и кредиты на оборотные средства. Помимо этого, считает Репик, необходимо ввести налоговую отсрочку для всех субъектов бизнеса.

"А оценку, может ли эта отсрочка превратиться в налоговые каникулы по факту падения выручки, провести потом", - заявил он.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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