В России разработали систему отслеживания противоэпидемиологических мер на производстве

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Сахалинская компания Visitech при поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ) разработала решение, позволяющее в режиме реального времени обеспечивать эпидемиологическую безопасность производства. Комплекс мер, получивший название "АнтиПандемия", включает системы мониторинга на основе геопозиционирования, видеоаналитики и электронных наряд-допусков, сообщается во вторник на сайте агентства.

"Наше решение может успешно применяться на любых объектах с большим количеством рабочих, где важно в автоматическом режиме контролировать безопасность производства, - приводятся в сообщении слова генерального директора "Визитека" Рустама Миланова. - Руководство промышленных предприятий сможет оперативно реагировать на любые внештатные ситуации, которые возникают на производстве, тем самым спасая жизни людей и обеспечивая непрерывность производственного процесса".

Разработанная система мониторинга персонала позволяет с точностью до 50 см контролировать соблюдение работниками социальной дистанции, отследить ношение респираторов и масок, а также фиксировать температуру сотрудников. Вся полученная информация о нарушениях распорядка, установленного на производстве, автоматически поступает к оператору. Кроме того, система содержит ряд детекторов, позволяющих в автоматическом режиме обнаруживать целевые объекты и потенциально опасные ситуации.

"В период пандемии коронавируса COVID-19 такая система поможет отследить всю историю перемещений и социальных контактов заболевшего сотрудника, что позволит вовремя начать профилактические мероприятия и минимизировать распространение болезни в коллективе", - пояснил Миланов. По мнению гендиректора "Визитека", система "может подключаться к базе медосмотров, в частности, системам класса "цифровой паспорт", и в случае необходимости ограничивать допуск сотрудника к работам - например, если он не прошел осмотр".

"Визитек" основан в Южно-Сахалинске в 2015 году и является резидентом IT-кластера фонда "Сколково" и открытого совместно с ним технопарка "Русский" во Владивостоке. Компания является разработчиком и производителем программного обеспечения для промышленной безопасности, предлагает промышленным предприятиям полностью оцифровать процессы, связанные с охраной труда и безопасностью на производстве. В 2019 году компания стала одной из первых, получивших финансирование Дальневосточного фонда высоких технологий, его инвестиции тогда составили 100 млн рублей. При разработке ИСОБР также использовались инвестиции фонда.