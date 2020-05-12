Сбербанк снизил ставки по ипотеке при электронной регистрации сделок

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Сбербанк России снижает ставки по ипотеке на 0,3% пункта при регистрации сделок в электронном виде, следует из пресс-релиза кредитной организации.

Дисконт в 0,3% пункта на ставку по ипотечному кредиту будет доступен при использовании сервиса "Электронная регистрация" с 12 мая до 30 июня 2020 года. Максимальный дисконт при использовании сервисов ДомКлик от Сбербанка составит 0,6% пункта.

По словам директора дивизиона "ДомКлик" Сбербанка Николая Васева, спрос на электронную регистрацию ипотеки с начала всеобщей самоизоляции вырос на 50% по ипотечным сделкам и в шесть раз - по сделкам с недвижимостью без ипотеки.

Сбербанк с 6 мая снизил процентные ставки по ипотечным кредитам в среднем на 0,5% пункта. Минимальная ставка по жилищному кредиту в новостройке составила 6,2%, на вторичном рынке - 8,1%.

Накануне президент РФ поручил правительству совместно с Центральным банком до 1 июня утвердить план мероприятий по внедрению в финансовый сектор онлайн-технологий, в том числе связанных с предоставлением ипотечных кредитов.

Ранее Банк России объявил о временном смягчении требований для банков по идентификации клиентов для проведения сделок по ипотеке удаленно. По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, это делается для того, чтобы не тормозить проведение сделок по приобретению жилья в ипотеку.