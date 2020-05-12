Белоусов обсудил с вице-премьерами реализацию поручений Путина

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Исполняющий обязанности председателя правительства - первый вице-премьер Андрей Белоусов во вторник провел в режиме видеоконференции оперативное совещание с вице-премьерами. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
"Участники [мероприятия] обсудили реализацию поручений президента России Владимира Путина по итогам совещания по коронавирусу 11 мая и другие рабочие вопросы", - говорится в сообщении.
30 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что заразился коронавирусом. На время болезни Мишустина исполнение обязанностей председателя правительства было возложено на Белоусова.