Белоусов обсудил с вице-премьерами реализацию поручений Путина

Волин: снятие ряда требований к региональным радио и ТВ сэкономит более 1 млрд рублей

Речь идет о снятии лицензионных требований, которые позволят региональным СМИ не вещать в ночные часы с 12 до 6 утра и уменьшить мощность своих передатчиков

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