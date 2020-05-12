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Пандемия коронавируса нового типа

Белоусов обсудил с вице-премьерами реализацию поручений Путина

Как сообщили в кабмине, также обсуждались другие вопросы

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Исполняющий обязанности председателя правительства - первый вице-премьер Андрей Белоусов во вторник провел в режиме видеоконференции оперативное совещание с вице-премьерами. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

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"Участники [мероприятия] обсудили реализацию поручений президента России Владимира Путина по итогам совещания по коронавирусу 11 мая и другие рабочие вопросы", - говорится в сообщении.

30 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что заразился коронавирусом. На время болезни Мишустина исполнение обязанностей председателя правительства было возложено на Белоусова.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМишустин, Михаил ВладимировичРоссияБелоусов, Андрей РэмовичПандемия коронавируса нового типа
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