Краевая поддержка транспортникам Кубани позволит сохранить работу более 6,5 тыс. человек

КРАСНОДАР, 12 мая. /ТАСС/. Субсидии, которые получат транспортные предприятия, деятельность которых не попадает в федеральный перечень пострадавших отраслей, позволят сохранить работу более 6,5 тыс. человек. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе краевой администрации.

В пятницу сообщалось, что транспортные предприятия Краснодарского края получат из регионального бюджета более 150 млн рублей субсидий на оплату труда работников, а также компенсацию недополученных доходов. Воспользоваться ей смогут владельцы автовокзалов и автостанций, а также автотранспортные предприятия, не относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства. Еще одна мера поддержки транспорта коснется предприятий, которые продлили действие апрельских проездных билетов на май, им будут субсидированы недополученные доходы.

"Краевая поддержка транспортных предприятий позволит сохранить работу более 6,5 тыс. человек. Субсидии получат предприятия, которые кратно сократили или приостановили работу в связи с действующими ограничениями", - говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет о тех организациях, 100% акций которых принадлежат Краснодарскому краю и муниципальным унитарным предприятиям. Они не являются субъектами МСП, а значит, не могут претендовать на федеральную поддержку.

В пресс-службе добавили, что также предусмотрено возмещение части недополученных доходов организациям, которые в мае предоставили бесплатный проезд гражданам по проездным билетам, действовавшим в апреле. На сегодня такими билетами в крае пользуются более 57 тыс. человек. Планируется, что такую поддержку получат более 170 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

По данным оперативного штаба региона, по состоянию на 12 мая, общее количество заразившихся коронавирусом на Кубани достигло 2 126, вирус выявлен в том числе у 113 детей, 22 пациента умерли, 697 выздоровели. За последние сутки в регионе зафиксировали 99 случаев заражения.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, около 282 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 232 243 случая заражения, выздоровели 43 512 человек, умерли 2 116. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.