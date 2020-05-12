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Пандемия коронавируса нового типа
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Голикова призвала власти регионов поддержать предприятия, которые остаются закрытыми

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Власти регионов России должны оказать поддержку предприятиям, которые остаются закрытыми из-за коронавируса. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на брифинге во вторник.

"В силу эпидемической ситуации некоторые предприятия могут оставаться закрытыми, и в данном случае органы власти регионов должны будут им оказывать соответствующую поддержку по согласованию с правительством Российской Федерации", - сказала Голикова.

Работники закрытых из-за коронавируса предприятий должны продолжать получать зарплату, отметила она.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссияПандемия коронавируса нового типа
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