Голикова призвала власти регионов поддержать предприятия, которые остаются закрытыми

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Власти регионов России должны оказать поддержку предприятиям, которые остаются закрытыми из-за коронавируса. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на брифинге во вторник.

"В силу эпидемической ситуации некоторые предприятия могут оставаться закрытыми, и в данном случае органы власти регионов должны будут им оказывать соответствующую поддержку по согласованию с правительством Российской Федерации", - сказала Голикова.

Работники закрытых из-за коронавируса предприятий должны продолжать получать зарплату, отметила она.