Правительство представит Путину дополнительные предложения по поддержке рынка труда

"В настоящее время нами подготовлены дополнительные предложения по реагированию на ситуацию на рынке труда, но, как я уже отметила, с учетом того, что с сегодняшнего дня значительное количество предприятий возобновило работу, еще будет возобновлять работу, мы оттестируем эти меры, которые сейчас у нас находятся в разработанном пакете, и, когда президент назначит совещание, предложим ему, с учетом понимания развития ситуации после того, как мы снова вернемся к рабочим дням", - сказала она.

Голикова также отметила, что средства из федерального бюджета были выделены в достаточном объеме для обеспечения мер поддержки населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

"Если коротко, ответ - хватит, - сказала она, отвечая на вопрос о наличии средств на озвученные президентом РФ новые меры поддержки. - Мы очень аккуратно относимся к расходованию тех финансовых ресурсов, которые есть в федеральном бюджете".

Голикова подчеркнула, что средства высвобождаются, в том числе из-за отмены мероприятий. "Это связано во многом и с тем, что у нас есть ограничительные мероприятия, которые не позволяют нам проводить ранее планировавшиеся мероприятия. Соответственно, у нас возникает определенная экономия, которая позволяет нам переориентировать средства федерального бюджета на иные цели, на цели, связанные с поддержкой населения и экономики", - пояснила она.

Вице-премьер добавила, что уже есть абсолютная уверенность, что и те публичные обязательства перед населением, которые были запланированы в бюджете еще до кризиса, и те, которые были обнародованы президентом в рамках трех пакетов, будут полностью финансово обеспечены.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, около 282 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 232 243 случая заражения, выздоровели 43 512 человек, умерли 2 116. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.