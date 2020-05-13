"Хабаровские авиалинии" возобновили отмененные рейсы на север Хабаровского края

ХАБАРОВСК, 13 мая. /ТАСС/. Краевая авиакомпания "Хабаровские авиалинии" возобновила рейсы в северные поселения Хабаровского края. Об этом сообщается на сайте авиакомпании в среду.

В конце апреля авиакомпания заявила об отмене и сокращении части рейсов из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Сделано это было в том числе после обращений глав северных районов с просьбой ограничить полеты.

"С 13 мая 2020 года КГУП "Хабаровские авиалинии" возобновляет авиарейсы в Аян, Нелькан, Охотск, Херпучи, Чумикан. С учетом быстро изменяющейся эпидемиологической ситуации и послаблением экстренных мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, полеты по всем направлениям в северные районы края, выполняемые КГУП "Хабаровские авиалинии", вновь стали доступны для жителей Хабаровского края", - говорится в сообщении.

Полеты доступны для жителей региона, имеющих соответствующую прописку, а также для граждан со справками о пребывании в обсерваторе или об отрицательном результате анализа на коронавирус.

В Хабаровском крае ввели режим самоизоляции, он будет действовать до июня. Всего в регионе, по данным за прошлые сутки, зарегистрировано 977 случаев заболевания, из них семь закончились смертью пациентов. За сутки выздоровели 42 человека, было зарегистрировано столько же новых случаев.

Правительство Хабаровского края на прошлой неделе сообщало, что для граждан, вылетающих авиарейсами в северные Аяно-Майский, Охотский, Тугуро-Чумиканский и имени Полины Осипенко районы края, установлены условия. Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, таких пассажиров будут размещать в обсерваторах на две недели до дня вылета. Такой пункт внесен по инициативе глав северных районов края. Изоляцию вахтовиков, направляющихся на работу на север, обеспечат работодатели.