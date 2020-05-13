Мишустин поручил четко выполнить меры поддержки граждан и бизнеса

"Меры действительно очень серьезные, поэтому хочу обратить внимание коллег на вопросы их исполнения. Все решения по поддержке экономики и граждан не будут иметь должного эффекта, если люди и бизнес не получат средства вовремя", - заявил председатель правительства на совещании по социально-экономической ситуации. Он уточнил, что данное требование "касается всех дополнительных выплат".

Глава кабинета министров напомнил, что "ряд решений касаются поддержки бизнеса: от самозанятых граждан до средних предприятий". По его мнению, "это позволит не только сохранить свое дело, но и рабочие места для сотрудников".

"В частности, с 1 июня должна быть запущена специальная кредитная программа поддержки занятости, которой смогут воспользоваться все предприятия пострадавших отраслей, а также социально ориентированные НКО, ее задача - помочь сохранить занятость", - отметил премьер-министр. Он напомнил, что "те предприятия, которые удержат показатель занятости не ниже 90% от нынешнего уровня, фактически получат средства без необходимости гасить основной долг и проценты по кредиту, кроме того, будут полностью списаны налоги за исключением налога на добавленную стоимость и страховые платежи для индивидуальных предпринимателей, малых и средних предприятий пострадавших отраслей и социально ориентированных НКО за второй квартал текущего года".

Председатель правительства также обратил внимание на тот факт, что "самозанятым гражданам будет в полном размере возмещен налог на доход, который они платили за 2019 год, они же получат так называемый налоговый капитал в размере одного МРОТ".