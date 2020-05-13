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Пандемия коронавируса нового типа

Мишустин предложил сделать более гибкой схему выдачи кредитов на поддержку занятости

Глава МЭР Максим Решетников доложил, что проект постановления о таких кредитах будет представлен в правительство 13 мая

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил сделать более гибкой схему выдачи кредитов бизнесу в пострадавших отраслях на поддержку занятости.

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На совещании в среду, которое глава кабмина провел по видеосвязи из больницы, министр экономического развития Максим Решетников доложил, что проект постановления о таких кредитах будет представлен в правительство 13 мая. Мишустин, в свою очередь, предложил немножко скорректировать предлагаемую схему выплат. "Можно, мне кажется, дать бизнесу возможность выбора: либо один МРОТ (минимальный размер оплаты труда) ежемесячно в течение полугода, либо по два МРОТа в течение трех месяцев", - сказал премьер, отметив, что речь таким образом будет идти о двухмесячных авансах.

По его словам, это даст предпринимателям возможность самим определять наиболее удобную для них схему получения средств. "Здесь я рисков не вижу, но зато это даст большую свободу бизнесу для маневра", - сказал Мишустин.

Ранее президент России Владимир Путин предложил запустить с 1 июня специальную кредитную программу поддержки занятости для предприятий из пострадавших от распространения коронавируса отраслей, а также социально ориентированных НКО. Программа будет рассчитываться по льготной ставке 2%, кредит будет выдаваться в размере одного МРОТ на каждого работника за шесть месяцев. Срок погашения - 1 апреля 2021 года. При этом, по словам Путина, государство само выплатит кредиты предприятий, выданные по новой программе, если работодатели сохранят рабочие места на уровне 90% в течение полугода. Если будет сохранено 80% рабочих мест, то государство выплатит половину кредита и процентов по нему.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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