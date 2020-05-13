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Пандемия коронавируса нового типа

Мишустин уверен, что все меры поддержки граждан и экономики будут выполнены

Премьер-министр отметил, что для этого "все меры необходимо внедрять максимально оперативно"

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин уверен, что россияне и бизнес получат все средства дополнительной поддержки в нынешних кризисных условиях. Для этого председатель правительства потребовал от подчиненных максимально оперативной работы.

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"Все меры необходимо внедрять максимально оперативно, прошу вас работать так же активно, как и по предыдущим решениям", - обратился к членам правительства глава кабинета министров на совещании по социально-экономической ситуации. "Задачи, которые нам поставил президент [России Владимир Путин], - довести средства до людей и бизнеса без задержек - соответственно, нужно все делать без промедлений", - предупредил Мишустин. В четверг он ждет отчета "по нормативным актам, которые необходимы для реализации всех важнейших шагов" по поддержке граждан и экономики.

"Со всеми вопросами, которые на сегодняшний день перед нами поставлены президентом и людьми, справимся", - уверен премьер-министр.

Председатель правительства поблагодарил министра финансов Антона Силуанова, Федеральную налоговую службу, Федеральное казначейство за уже предпринятые шаги, в частности по созданию системы онлайн отчетности, которая позволяет отслеживать занятость населения.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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