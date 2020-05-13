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В Минтруде заявили, что ситуация с безработицей в РФ не является угрожающей

Как отметил глава ведомства Антон Котяков, рост численности безработных прогнозировался

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Минтруд РФ спрогнозировал нынешний рост число безработных до 1,4 млн человек, поэтому ситуация не является угрожающей для рынка труда в России. Число безработных было бы выше, если бы не предпринятые правительством меры поддержки, сообщил в среду министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

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"По прогнозам, которые формировал Минтруд, мы действительно прогнозировали рост численности безработных. На сегодняшний день эта цифра достигла 1,4 млн человек. Скажу, что данная ситуация нами прогнозировалось. Я бы не стал говорить, что она является угрожающей на данном этапе, по одной причине: если бы правительство своевременно не предпринимало комплекс мер, направленных именно на сохранение занятости, я думаю, что количество высвобождаемой рабочей силы было бы гораздо больше", - сказал он в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что число безработных в РФ выросло почти вдвое (с 725,8 тыс. человек). По ее словам, с 1 марта 2020 года 1,654 млн российских граждан обратились в органы служб занятости либо за поиском работы, либо за тем, чтобы получить соответствующее пособие. Вице-премьер напомнила, что в нерабочие дни до 11 мая работали лишь отдельные предприятия, заработная плата в этот период выплачивалась за счет работодателей. Она отметила, что это все равно будет вызывать тревожные тенденции на рынке труда и приводить к тому, что некоторое число граждан потеряет работу.

В настоящее время активно ведется мониторинг ситуации и с системообразующими предприятиями, и со всеми предприятиями, зарегистрированными сегодня в информационной системе Минтруда. Голикова отмечала, что существовавший до кризиса мониторинг был расширен, чтобы была возможность оперативно оценивать ситуацию и предлагать соответствующие меры.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссияПандемия коронавируса нового типаКотяков, Антон Олегович
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