Сбербанк продлит обслуживание карт, срок действия которых истек с марта

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Сбербанк с 13 мая продлевает обслуживание карт, срок действия которых истек с марта этого года. По таким картам будет доступно ограниченное число операций. Об этом сообщается в пресс-релизе банка.

Отмечается, что по картам, срок действия которых истек в период с марта 2020 года по настоящее время будут доступны следующие операции: снятие наличных в банкоматах Сбербанка, оплата покупок с использованием чипа и ввода ПИН-кода (при наличии технической возможности в торговой точке) и пополнение карт в банкоматах Сбербанка. "Остальные операции по таким картам недоступны", - указывает банк.

В пресс-релизе отмечается, что как и ранее клиентам будет доступен сервис активации перевыпущенной дебетовой карты в мобильном приложении "Сбербанк Онлайн". После активации перевыпущенной карты все операции по ней станут доступны, при этом карта с истекшим сроком действия работать не будет.

Ранее СМИ сообщали, что Сбербанк не принимает карты с истекшим сроком действия в обслуживаемых им торговых точках из-за технологических сложностей.

При этом Банк России заявлял, что в связи с режимом самоизоляции банки, особенно крупные, должны как можно быстрее доработать свои системы для того, чтобы их клиенты могли пользоваться картами с истекшим сроком действия.