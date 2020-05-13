Власти Москвы заявили, что сохранят меры поддержки предприятий в период пандемии

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Поддержка промышленных и строительных предприятий в Москве в период пандемии сохранится, несмотря на возобновление их работы. Этим сферам первым разрешено начать работу с 12 мая, когда в стране в целом закончен режим нерабочих дней, но в Москве сохраняется режим самоизоляции до 31 мая.

"Все меры поддержки промышленных и строительных предприятий в период пандемии сохраняются. Город и до пандемии предоставлял и сейчас продолжает предоставлять средним и крупным промышленным предприятиям различные статусы", - сказал ТАСС заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он добавил, что в Москве помимо программ стимулирования предприятий, действовавших до эпидемии, для поддержки предприятий в условиях простоя из-за коронавируса приняты три пакета экономических антикризисных мер в дополнение к двум федеральным пакетам. По словам заммэра, сейчас помощь требуется и тем, кто не останавливал работу, и тем, кто сейчас ее возобновляет. "Предприятия, которые продолжали работать, также обращаются за помощью, например, промышленные предприятия обращались и продолжают обращаться в связи с разрывом производственных цепочек, падением курса рубля и цен на нефть", - пояснил Ефимов.

Он отметил, что в период ограничений лишь 350 из 720 промпредприятий мегаполиса продолжали свою работу. Речь идет про предприятия сферы оборонно-промышленного комплекса, пищевой и фармацевтической отраслей, производителях медоборудования, стройматериалов для больниц, антисептиков, масок и других товаров, которые помогают бороться с распространением коронавируса. С 13 апреля закрылись строительные компании, за исключением тех, кто возводил медицинские и инфраструктурные объекты - дороги, метро.

Поддержка города

Ранее сообщалось, что Москва выделила 16 отраслей, находящихся в зоне риска, расширив таким образом федеральный перечень (14 отраслей). Промышленные предприятия уже могли воспользоваться пакетами мер и смогут обращаться и далее за субсидиями на инжиниринг, грантами на оплату аренды земельного участка, возмещением процентов по кредитам на российское оборудование и лизинговые платежи.

Льготными кредитами и субсидии на оплату процентов могут воспользоваться малые и средние предприятия. Введено также возмещение затрат на реализацию и транспортировку товаров для экспортеров, гранты для них. Застройщики получили отсрочку по арендной плате за городскую землю и платежей за изменение вида разрешенного использования земли и при реализации масштабных инвестпроектов.

Другие виды поддержки в столице России включают отсрочку платежей по налогу на имущество, земельного налога, страховым взносам, отсрочку по уплате авансовых платежей и торгового сбора на 3 месяца с возможностью оплаты до конца 2020 года. Предусмотрена компенсация налога на имущество для снижения арендный ставок (главное условие - собственник должен снизить арендатору ставку не менее, чем на 50%). При этом владельцы торговых центров и офисов освобождены от арендной платы на городскую недвижимость на время приостановки работы (минимум до 1 июля).

Возможность обратиться за льготами будет у предприятий и после отмены режима повышенной готовности вплоть до конца 2020 года, подчеркнул Ефимов.

Отсрочки по налогам получат порядка 11,3 тыс. предприятий столицы, торговый сбор смогут не платить 25,9 тысяч компаний. Субъекты МСП в Москве могут получить несколько видов субсидий одновременно на сумму до 10 млн руб. в год. Около 2,6 тыс. собственникам недвижимости столицы доступна компенсация 50% налога на имущество и земельных платежей за 2 квартал 2020 года.

При этом продолжает действовать стандартный, вне кризиса, набор программ для промышленного комплекса: они могут стать резидентами особой экономической зоны (ОЭЗ), получит статус инвестиционного приоритетного проекта (ИПП) - он дает снижение региональной налоговой нагрузки на 25%. Город также заключает с предприятиями специальные инвестиционные контракты. "В данный момент идет заявочная кампания - город предоставляет субсидии промышленным предприятиям на общую сумму 1,3 млрд рублей", - отметил заммэра Москвы.