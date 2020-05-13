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ЦБ: нерезиденты в апреле купили валюты на биржевых торгах в три раза меньше, чем в марте

Как сообщили в Банке России, речь идет о сумме в 108,9 млрд рублей

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Нерезиденты и дочерние иностранные банки в апреле приобрели иностранной валюты на биржевых торгах на 108,9 млрд рублей, что примерно в три раза меньше, чем в марте. Об этом сообщается в материалах Банка России.

"Нерезиденты и дочерние иностранные банки в апреле приобретали валюту. В совокупности данная категория участников купила иностранной валюты на биржевых торгах на 108,9 млрд рублей, что примерно в три раза меньше, чем в марте, однако также является существенным объемом", - отмечает ЦБ.

По данным регулятора, в отличие от ситуации 2008-2009 и 2014-2015 годов всплеск волатильности на валютном рынке в марте - апреле 2020 года не сопровождался существенным изменением в поведении нефинансовых компаний и физических лиц. Основными проводниками волатильности на валютном рынке были нерезиденты

ЦБ отмечает, что упреждающие продажи валюты в рамках бюджетного правила и валюты, полученной в результате продажи пакета акций Сбербанка, обеспечивали достаточное предложение на фоне повышенного спроса со стороны иностранных участников.

"По сравнению с предыдущим месяцем в апреле операции по продажам валюты Банком России несколько превысили совокупные покупки нерезидентами и дочерними иностранными банками. Помимо Банка России, предложение валюты на внутреннем рынке формировали нефинансовые организации и прочие банки, в совокупности продавшие валюты более чем на 140 млрд рублей", - указывает регулятор.

В марте - апреле 2020 года, по данным ЦБ, на российском рынке не было выраженной проблемы с валютной ликвидностью, как на других рынках (Европа, Япония, Южная Корея и Малайзия).

"Операции Банка России по предоставлению валютной ликвидности с повышенным лимитом 5 млрд долларов не были востребованы участниками рынка", - указывает регулятор.

Теги
ЯпонияМалайзияРоссияРеспублика Корея
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