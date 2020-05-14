Кабмин обсудит новые меры поддержки в условиях пандемии и подготовку ЖКХ к зиме

В частности, в повестке заседания значится вопрос о выделении из резервного фонда правительства 1 млрд 664,08 млн рублей на доплаты за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании помощи пациентам с коронавирусом. Еще 7 млрд 672 млн 62 тыс. рублей из этого же фонда планируется направить на выплаты стимулирующего характера "за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлен коронавирус, и лицам из групп риска заражения новой инфекцией", говорится в сообщении. Помимо этого, кабмин выделит МВД из своего резерва средства в целях закупки защитных масок и антисептиков для сотрудников органов внутренних дел.

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Правительство РФ проведет в четверг заседание, на котором планируется рассмотреть ряд новых мер поддержки экономики и населения в условиях пандемии коронавируса. Среди них выделение средств на стимулирующие выплаты медикам и соцработникам, а также кредитная программа поддержки занятости в организациях, пострадавших от ограничений, связанных с вирусом, сообщает пресс-служба кабмина.

Правительство в четверг обсудит и тему госфинансирования кредитной программы поддержки занятости в организациях, работающих в отраслях экономики, наиболее пострадавших от пандемии, в том числе и в социально ориентированных предприятиях.

В повестке дня заседания кабмина значится и проект поправок в Налоговый кодекс РФ, направленный на снижение налоговых издержек организаций и индивидуальных предпринимателей, которые бесплатно поставляют продукты благотворительным и социально ориентированным некоммерческим организациям, а также бесплатно передают имущество медицинским организациям, участвующим в борьбе с распространением коронавируса.

Подготовка к зиме и полномочия Роскосмоса

Члены кабинета министров обсудят в четверг итоги прохождения предприятиями жилищно-коммунального хозяйства и энергетики осенне-зимнего периода 2019-2020 годов и задачи по подготовке к зиме 2020-2021 годов. Согласно данным кабмина на 8 мая 2020 года, отопительный период завершился в большинстве муниципальных образований на территории 43 субъектов РФ.

В течение этого периода Минстрой в ежедневном режиме осуществляет сбор сведений о технологических нарушениях, возникших на объектах коммунальной инфраструктуры. Количество аварий и инцидентов на объектах и сетях теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в течение отопительного периода 2019-2020 годов сократилось на 8,02% по сравнению с прошлым отопительным сезоном.

Правительство также обсудит поправки в закон о государственной корпорации "Роскосмос". Проект касается отношений, связанных с осуществлением Роскосмосом прав собственника имущества отдельных государственных унитарных предприятий, а также функций учредителя и прав собственника имущества, находящегося в оперативном управлении профильных федеральных государственных учреждений. Законопроект предполагает продление периода осуществления корпорацией этих полномочий. Если, согласно действующим нормам закона, указанные полномочия истекают 13 июля 2020 года, то проектом их предлагается пролонгировать до 1 января 2026 года.