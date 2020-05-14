Мнучин заявил, что задержка отмены ограничительных мер чревата разрушением экономики США

НЬЮ-ЙОРК, 14 мая. /ТАСС/. Чрезмерная медлительность при отмене ограничительных мер, введенных из-за распространения нового коронавируса, может нанести глубокий урон экономике США. Об этом заявил в среду в эфире телеканала Fox News министр финансов США Стивен Мнучин.

"Мы должны открывать экономику безопасным образом. Президент беспокоится о здоровье американцев", - отметил он.

"Однако имеется еще и угроза того, что мы выжидали слишком долго. Имеется угроза уничтожения экономики США. Я считаю, что президент совершенно прав, говоря о наличии безопасного способа открытия экономики", - добавил Мнучин. С его точки зрения, начинать данный процесс нужно с районов страны, где уровень возникновения новых случаев заражения коронавирусом низок по сравнению с такими очагами, как город Нью-Йорк.

Глава Федерального резервного банка Сент-Луиса (штат Миссури) Джеймс Буллард в интервью газете The Wall Street Journal 1 мая выразил мнение, что слишком долгое применение нынешних мер, направленных на борьбу с последствиями пандемии коронавируса, может нанести длительный и глубокий вред экономике США. Руководитель одного из 17 банков, входящих в состав Федеральной резервной системы, назвал экономические неприятности в США "феноменом главным образом второго квартала, после которого во второй половине года начнутся восстановление и нормализация", если ориентироваться на оценки экспертов в области здравоохранения. Буллард выразил мнение, что пока администрация президента Дональда Трампа вполне успешно борется скорее с симптомами кризиса, а не пытается отыскать пути выхода из него.

Восстановление экономики

Мнучин считает, что постепенный отказ от ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, позволит начать восстановление американской экономики по окончании второго квартала текущего года.

Его попросили прокомментировать заявление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка страны, Джерома Пауэлла, который указал, что масштабы и темпы нынешнего экономического спада "не имеют прецедентов в современной истории". По словам главы ФРС, дальнейший путь развития американской экономики "является крайне неопределенным и подвержен существенным рискам падения".

"Думаю, он [Пауэлл] хотел сказать, что нельзя исключать существенных рисков падения, но, с другой стороны, я думаю, если взглянуть на положение дел в экономике, то становится очевидным, что эта ситуация нестандартная", - заявил Мнучин, отметив, что дальнейшее ее развитие не просчитывается экономическими моделями. "Если мы постепенно и в безопасном ключе будем снимать ограничения, то, конечно, этот (второй - прим. ТАСС) квартал будет довольно плохим, но потом начнется восстановление, а вместе с ним череда хороших кварталов", - подчеркнул Мнучин.

Вспышка вызываемого коронавирусной инфекцией заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Все страны и территории были вынуждены принять различные экстренные меры санитарно-эпидемиологического характера, что привело к возникновению глубокого международного экономического кризиса. По прогнозу МВФ, в текущем году в мировой экономике будет зафиксирован спад в размере 3%.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,38 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 84 тыс. человек.