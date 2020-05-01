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Пандемия коронавируса нового типа

В ФРС считают длительную борьбу с COVID-19 нынешним способом губительной для экономики США

Глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард назвал политику временной остановки предприятий промышленности и услуг "слепым инструментом, отражающим один подход на все случаи" жизни

НЬЮ-ЙОРК, 1 мая. /ТАСС/. Слишком долгое применение нынешних мер, направленных на борьбу с последствиями пандемии коронавируса нового типа, может нанести длительный и глубокий вред экономике США. Такое мнение высказал в опубликованном в пятницу интервью газете The Wall Street Journal глава Федерального резервного банка Сент-Луиса (штат Миссури) Джеймс Буллард.

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Руководитель одного из 17 банков, входящих в состав Федеральной резервной системы (ФРС), назвал экономические неприятности в США "феноменом главным образом второго квартала, после которого во второй половине года начнутся восстановление и нормализация", если ориентироваться на оценки экспертов в области здравоохранения. Буллард выразил мнение о том, что пока администрация президента Дональда Трампа вполне успешно борется скорее с симптомами кризиса, а не пытается отыскать пути выхода из него.

"Можно нажать на кнопку паузы экономики США, но если держать ее нажатой слишком долго, то начнет появляться слишком много других проблем, которые приведут к большому количеству банкротств и неудачам в бизнесе", - предостерег глава банка. "Подлинная угроза состоит в том, что вполне приемлемая реакция на пандемию преобразуется в сценарий, схожий с депрессией. Я считаю, что нам грозит депрессия, если мы не будем осторожными и не будем вести себя как следует в предстоящие два месяца", - добавил он.

"Если все затянется, то появится слишком много проблем, и тогда появится угроза того, что мы не сможем оправиться нужным темпом", - уточнил Буллард. Он назвал политику временной остановки предприятий промышленности и услуг "слепым инструментом, отражающим один подход на все случаи" жизни.

Председатель ФРС Джером Пауэлл в среду высказал мнение, что Соединенным Штатам необходимо сделать все возможное для поддержания своей экономики, а не решать проблему госдолга страны, превышающего $24 трлн. В конце марта президент Трамп одобрил пакет помощи в размере более $2 трлн, который предусматривает содействие многим отраслям экономики страны.

Все страны и территории были вынуждены принять различные экстренные меры санитарно-эпидемиологического характера, что привело к возникновению глубокого международного экономического кризиса. По прогнозу МВФ, в текущем году в мировой экономике будет зафиксирован спад в размере 3%.

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типа
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