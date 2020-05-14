МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский не советует использовать сервис Zoom для деловых переговоров из-за проблем с безопасностью. Об этом он сказал в интервью Андрею Ванденко в рамках спецпроекта ТАСС "Первые лица бизнеса".

"К Zoom первоначально имелись серьезные замечания по безопасности. Мы провели небольшое исследование: да, ребята сделали хорошую, удобную софтину, но еще пару недель назад, перебирая номера, можно было запросто попасть на не защищенные паролем собрания, и пароль по умолчанию не устанавливался… Разработчики, скажем так, не очень озаботились защитой общения, сейчас начали исправлять ошибки, но еще остаются вопросы. Поэтому для разговоров по каким-то простым вопросам Zoom, наверное, хорош, но не для делового общения, где обсуждаются конфиденциальные темы", - сказал он.

Касперский отметил, что для деловых переговоров по видеосвязи есть приложение Microsoft Teams или мессенджер WhatsApp. "Чем Zoom? Конечно. 100%", - сказал он, отвечая на вопрос лучше ли защищен мессенджер, чем Zoom.

Популярность Zoom значительно выросла в свете распространения нового коронавируса и переходе многих людей на удаленную работу. Вместе с тем сервис не раз критиковали за то, что его разработчики не принимают надлежащих мер для обеспечения сохранности личных данных пользователей.